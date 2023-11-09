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  3. A101'de 32'li tuvalet kağıtlarında büyük indirim! Temizlik ürünlerinde şok indirim !

A101'de 32'li tuvalet kağıtlarında büyük indirim! Temizlik ürünlerinde şok indirim !

Yayınlanma:
A101'de 32'li tuvalet kağıtlarında büyük indirim! Temizlik ürünlerinde şok indirim !
A101, 9 Kasım Perşembe aktüel ürün kataloğunu yayınladı

A101, 9 Kasım Perşembe aktüel ürün kataloğunu yayınladı

BU ÜRÜNLER KAÇMAZ

  • Toshiba 65" Ultra HD Android Tv 17.499 TL
  • Toshiba 58' Ultra HD Android Tv 13.999 TL
  • Onvo 50' Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 8.999 TL
  • KYOCERA MA2001W Çok Fonksiyonlu Siyah-Beyaz Lazer Yazıcı 4.199 TL
  • Reeder S23 Pro Max 6.399 TL
  • HiKING A43 Cep Telefonu 4.399 TL

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  • SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi 8.799 TL
  • SEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi 7.499 TL
  • SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı 15.499 TL

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  • Arzum AR1167 Starblend Multi Blender Seti 999 TL
  • Fakir Rocky SB 5150 Dik Süpürge 1.099 TL
  • Homend Toastbuster 1337H Tost Makinesi 899 TL
  • Kiwi KSM 2405W Waffle Makinesi 429 TL
  • Kiwi KHT-8405 Yağlı Radyatör 899 TL
  • Kiwi KCM 7514 Cam Elektrikli Cezve 299 TL
  • Kiwi Ultrasonik Hava Nemlendirici 399 TL
  • Aprilla Saç Kurutma Makinesi 279 TL
  • Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 199 TL
  • Aprilla 3 Barlı Su Dalgası Maşası 379 TL
  • QCY T13 Anc Bluetooth 5.3 Kulaklık 479 TL
  • Piranha Full HD PC Kamera 99,90 TL

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  • Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 12.990 TL

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  • Özge Koltuk Takımı 10.990 TL
  • Tuna Koltuk Takımı 10.990 TL
  • Buse Koltuk Takımı 10.990 TL

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  • Metal Ayaklı 6 Kişilik Masa Takımı 4.990 TL

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  • LAV Kapaklı Şişe 1200 cc 49,90 TL
  • LAV 12 Parça Çay Seti 129 TL

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  • Taç Bella Döküm Basık Tencere 499 TL
  • Taç Bella Döküm Tava 299 TL
  • Taç Bella Döküm Derin Tencere 499 TL
  • Cem Nero Tava Set 3'lü 279 TL
  • Silikon Set 109 TL
  • Termos 410 cc 55 TL
  • Melamin Tepsi Çeşitleri 89,90 TL
  • Su Matarası 500 ml 22,50 TL
  • Mini Saklama Kapları 3'lü 12,90 TL
  • Karma Mutfak Gereçleri 19,90 TL
  • İpli Manuel Rondo Seti 119 TL

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  • Ev terlikleri ve panduflar

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  • Oyuncak ve kitap çeşitleri

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  • Büyük Boy ABS Valiz 599 TL
  • Orta Boy ABS Valiz 499 TL
  • Kabin Boy ABS Valiz 349 TL
  • Mega Boy Hurç 59,90 TL
  • Büyük Boy Hurç 44,90 TL
  • Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 229 TL
  • Tek Kişilik Pamuklu Battaniye 189 TL
  • Bayan Flanel Piama Takımı 189 TLDuş Seti 44,90 TL
  • Bay Şarpa Sweatshirt 239 TL

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Kaynak:Haber Kaynağı

Aktüel
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