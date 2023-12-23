A101'de 28 Aralık'ta Kaçırılmayacak Teknoloji Fırsatları! O Beklenen Modeller Sonunda A101'de

A101 perakende gıda marketleri zinciri, 28 Aralık'ta müşterilerine birbirinden üstün teknoloji ürünlerini sunmaya hazırlanıyor. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında, Toshiba markasına ait akıllı televizyonlar dikkat çekiyor.

Ultra HD Ekran ve Zengin Özelliklerle 65 İnçlik Model

Toshiba'nın 65 inçlik akıllı televizyonu, Ultra HD ekranı, 3x HDMI, 2x USB gibi özellikleriyle göz kamaştırıyor. Bu kaliteli model, 17499TL fiyatla müşterilere sunulacak.

Farklı Boyutlarda Seçenekler

Alternatif olarak, 55 inçlik Ultra HD ekran ve Android TV işletim sistemi ile donatılmış model 13499TL olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca, uydu alıcı, 2x HDMI, 1x USB gibi özelliklere sahip 32 inçlik HD ekranlı alt model ise 5499TL fiyatıyla beklentilere cevap veriyor.

Akıllı Telefonlar: Reeder ve TCL ile Teknolojinin Zirvesi

Reeder S19 Max Pro S: Güç ve Performans

Reeder S19 Max Pro S akıllı telefon modeli, 6.74 inçlik ekranı, UNISOC T606 yonga seti, 8GB RAM, 128GB depolama, 64MP arka kamera, 16MP ön kamera ve 4000mAh bataryası ile dikkat çekiyor. Bu üst düzey telefon, 4999TL fiyatıyla alıcılarını bekliyor.

TCL 30 SE: Şıklık ve İleri Teknoloji

TCL 30 SE akıllı telefon modeli ise 6.52 inçlik ekranı, Helio G25 yonga seti, 4GB RAM, 128GB depolama, 50MP arka kamera, 8MP ön kamera, 5000mAh batarya ve 15W hızlı şarj gibi özellikleri ile öne çıkıyor. Bu şık telefon, 3999TL fiyatıyla müşterilere sunulacak.

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