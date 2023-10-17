A101'de 19 Ekim'de Sizleri Bekleyen İndirimler! A101'de 19 Ekim Kataloğu Çıktı! İşte Fırsatlar

Türkiye'nin dört bir yanında 12.000'den fazla mağazasıyla hizmet veren A101, her hafta uygun fiyatlı teknolojik ürünleri tüketicilere sunmaya devam ediyor. 19 Ekim'de, birbirinden avantajlı teknolojik ürünlerle dolu bir gün sizi bekliyor.

Yeni Nesil Televizyonlar Haftanın Yıldızları

A101 mağazalarında ve a101.com.tr'de satışa sunulan TOSHIBA 55UA2263DT/ 55UA2363DT 55" Ultra HD Android TV, 4K Ultra HD görüntü kalitesi, Chromecast, dahili Wi-Fi ve Bluetooth gibi özelliklerle geliyor. Bu ürünü 19 Ekim'de 13.299 TL'ye satın alabilirsiniz.

TOSHIBA 43L2163DT 43” Full HD Smart TV ise 8.399 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Dahili HD uydu alıcısı, dahili Wi-Fi ve Wireless Display özellikleriyle kesintisiz bir televizyon deneyimi sunuyor.

ONVO OV50500 50’’ Ultra HD WEBOS 2.O Smart LED TV, 4K Ultra HD görüntü kalitesi, dahili Wi-Fi, Bluetooth ve 4 çekirdekli işlemciyle birlikte 9.199 TL'den satışta.

TOSHIBA 32W2163DT/2 32W2263DT 32” Uydu Alıcılı Smart LED TV ise 5.299 TL fiyatıyla tüketicilerle buluşuyor. Dahili Wi-Fi, Wireless Display ve dahili HD uydu alıcısı gibi özellikler sunuyor.

Hesaplı Beyaz Eşyalar A101 Mağazalarında

A101'de SEG NF 463 No-Frost Buzdolabı 402 L net hacmi ve Multi Cooling teknolojisi ile dikkat çekiyor. Bu ürünü 19 Ekim'de 12.999 TL'ye satın alabilirsiniz.

SEG CM 1212 E 12 kg Çamaşır Makinesi ise 11.999 TL fiyatıyla müşterilere sunuluyor. Gecikmeli başlatma, ön yıkama ve 12 dakika hızlı yıkama gibi özelliklerle donatılmıştır.

SEG Mekanik Silindirik Termosifon 65 L ise 3.999 TL fiyatıyla satışta. Mekanik kontrol, geniş termostat çalışma aralığı ve güvenlik termostatı ile enerji tasarruflu bir seçenek sunuyor.

SEG SCM 7101/CM 710 7 Kg Çamaşır Makinesi, 7.399 TL fiyatıyla müşterilerin beğenisine sunuluyor. 1000 devir, LED gösterge, 15 program ve zaman erteleme gibi özellikler içeriyor.

Su Arıtma Cihazlarıyla Sağlığınıza Önem Verin

HYUNDAI EC-107 Alkali Detox 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı, %100 doğal mineral içeriği ve elektrik gerektirmeyen ekonomik sistemi ile yüksek pH seviyelerinde su üretir. Bu ürünü 1.999 TL'ye satın alabilirsiniz ve 7/24 taze ve sağlıklı su içebilirsiniz.

Çeşitli Teknolojik Ürünler Sizleri Bekliyor

REEDER P13 Blue Max L 2022 Cep Telefonu, 6.26" ekran, 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza ile 2.499 TL'ye A101 teknoloji reyonlarında yerini alıyor.

TECNO SPARK GO 2023 Cep Telefonu ise 64 GB dahili hafıza, 3 GB RAM ve 6.56’’ HD+ ekranıyla 3.999 TL fiyatıyla A101 teknoloji reyonlarında ve a101.com.tr'de satışa sunuluyor.

CANON E 414 3’ü 1 Arada Yazıcı, yazıcı, fotokopi ve tarayıcı olarak kullanılabilir ve 1.049 TL fiyatla satışta.

Nostaljik müziğe meraklı olanlar için A101’de Bluetooth bağlantılı PIRANHA Çantalı Retro Pikap, 1.299 TL fiyatıyla müşterilere sunuluyor.

LENOVO LP10 TWS Live Pods Kablosuz Bluetooth Kulaklık ise 479 TL fiyatıyla satışta. Dokunmatik kontrol özelliği ve 4 saatlik çalma süresi sunar.

Küçük Ev Aletleri A101 Marketlerinde

FANTOM CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge, Multi Cyclone toz haznesi ve yüksek emiş gücü ile 1.799 TL fiyatıyla A101 marketlerinde tüketicilere sunuluyor.

KIWI KWP8520 Standlı Şarjlı Su Pompası, temizlemesi kolay, kokusuz ve toksik içermeyen malzemeden üretilmiştir ve 159 TL fiyatındadır.

ARZUM AR1111 Starry El Blender Seti, el blender'ı, doğrayıcı ve çırpıcı fonksiyonlarıyla mutfakta size yardımcı olur ve 699 TL fiyatla satışta.

SUNNY SN5CKM29 Morning Filtre Kahve Makinesi, 12 fincan kahveye kadar yapma imkanı sunar ve 399 TL'ye satışta.

PIRANHA PVC-4005 Araç Tipi El Süpürgesi, aracınızın temizliği için idealdir ve 179 TL fiyatıyla müşterilere sunuluyor.

Kişisel Bakım Ürünleri A101’lerde

SCHAFER Ventus Saç Kurutma Makinesi, 2 kademeli hız ve ısı ayarlarına sahip olup 349 TL fiyatla satışta.

APRILLA AHC 5007 Saç Kesme Makinesi, ayarlanabilir bıçak uzunluğu ve kendini bileyen bıçakları ile kolay kullanıma sahip ve 189 TL'ye satışa sunuluyor.

APRILLA ATR7018 Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi, paslanmaz çelik bıçaklara, 2 saat çalışma süresine ve 199 TL fiyatla sahiptir.

GOLDMASTER Venge GM-8110 Erkek Bakım Seti, su geçirmez özelliğe ve 5 adet saç kesme tarağına sahiptir ve 459 TL'ye satışta.

APRILLA AHS 2027 Su Dalgası Maşası, seramik kaplaması, el yakmayan uç kısımları ve asma halkalı 360 derece döner kablo özellikleriyle 349 TL'den satışa sunuluyor.

APRILLA ABS 1027 Dijital Banyo Baskülü ise formunu korumak isteyenler için LCD ekran ve temperli cam ile 159 TL fiyatıyla müşterilere sunuluyor.

19 Ekim'de A101 Mağazalarında Elektrikli Moped Sizleri Bekliyor

VOLTA VS2 Elektrikli Moped, 2000 W motor gücü, 72V 22Ah batarya kapasitesi, 8-10 saat şarj süresi ve 45 km/h azami hız ile A101 marketlerinde ve a101.com.tr'de satışa sunuluyor. 2 yıl garantisi bulunan bu ürün, 19 Ekim itibarıyla 24.990 TL'ye tüketicilere sunuluyor.