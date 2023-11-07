A101 Yumurta fiyatlarında indirime gitti! Görenler sepetleri doldurdu!
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Yumurta alacaklara kaçırılmayacak fırsat o marketten! 30’lu yumurtada büyük indirim!
Evde hamur işi yapmayı sevenler ve sağlıklı beslenmeye özen gösterenler için harika bir fırsat geldi. A101 marketlerinde, 30'lu m boy yumurtaların fiyatına indirim yapıldı.
YUMURTALARA YÜZDE 13 İNDİRİM
A101 market zinciri, müşterilerine kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuyor. 30'lu m boy yumurtaların fiyatı yüzde 13 düşürüldü. 95.00 TL'den satılan m boy yumurtaların fiyatı 82 TL'ye düştü. Bu büyük indirim, tüm A101 mağazalarında geçerli olacak.
Kaynak:
Aktüel