A101 Yumurta fiyatlarında indirime gitti! Görenler sepetleri doldurdu!

Evde hamur işi yapmayı sevenler ve sağlıklı beslenmeye özen gösterenler için harika bir fırsat geldi. A101 marketlerinde, 30'lu m boy yumurtaların fiyatına indirim yapıldı.

YUMURTALARA YÜZDE 13 İNDİRİM

A101 market zinciri, müşterilerine kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuyor. 30'lu m boy yumurtaların fiyatı yüzde 13 düşürüldü. 95.00 TL'den satılan m boy yumurtaların fiyatı 82 TL'ye düştü. Bu büyük indirim, tüm A101 mağazalarında geçerli olacak.