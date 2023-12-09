A101 Milyon Influencer Yarışması’nın Üçüncü Aşaması “Lezzetin Peşinde” Temasıyla Katılımcılarını Bekliyor

Türkiye’nin en fazla mağaza sayısına sahip ve 13 milyon üzerindeki takipçisiyle Türkiye’de alışveriş kategorisinde Instagram kullanıcılarının en çok takip ettiği hesap olan A101, yenilikçi sosyal medya yarışması “A101 Milyon Influencer” ile takipçilerine ‘influencer’ olma imkanı sunuyor.

“A101 Milyon Influencer” yarışmasında, sosyal medya kullanıcıları A101 ürünleriyle yaptıkları video içeriklerini paylaşarak hem birbirinden değerli hediyeleri kazanma hem de birer ‘influencer’ olarak A101 ile düzenli iş birliği yapma şansını yakalıyorlar.

“13 Milyon Üzerindeki Takipçimiz Bize Duyulan Güvenin En Net Göstergesi”

A101 Pazarlama Müdürü Yeliz Yahşi Bilgiç, yarışmanın 3. etabına ilişkin yaptığı açıklamada, “13 Milyonu geçen ve hızla artmaya devam eden takipçi sayımızla Türkiye’de Instagram kullanıcılarının alışveriş kategorisinde en çok takip ettiği marka olmak bizlere duyulan güvenin en net göstergesi. Milyon Influencer yarışması ile bu sinerjiyi farklı bir noktaya taşıdık. A101 olarak perakende alanındaki yenilikçi ve öncü yaklaşımımızı dijital mecralarda da devam ettiriyoruz. Milyon Influencer’a katılım gösteren tüm katılımcılara teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sıradaki Etap “Lezzetin Peşinde”

4 Aralık’ta başlayan yarışmanın “Lezzetin Peşinde” etabında, katılımcılardan A101 markalı ürünlerden seçtikleri 3 malzeme ile en iddialı oldukları yemek tarifini yaparken video çekmeleri ve kişisel sosyal medya hesaplarında #a101milyoninfluencer etiketiyle ilgili videoyu paylaşmaları bekleniyor. Katılım koşullarını yerine getiren kullanıcıların videolarını değerlendirecek jüride A101 Pazarlama Müdürü Yeliz Yahşi Bilgiç’in yanı sıra; Şahangiller, Ozan Varol, Deniz Hiracan, Sefa Okyay Kılıç gibi fenomen isimler de yer alıyor.

İlk Üçe Kalanları Ödüller Bekliyor

Jüri heyeti tarafından seçilerek finale kalan üç video, 13 milyon üzerinde takipçiye sahip A101 Instagram hesabında kullanıcılar tarafından oylanacak. Alınan oylara göre ilk üçe girenler ödül olarak Thermomix TM6, Artisan 4.8L Mikser veya Philips Smart Sensing Teknolojili Airfryer cihazına sahip olma şansını yakalayacak. Son başvuru tarihi 18 Aralık olan yarışmanın üçüncü etabına katılım ve başvuru süreci ile ilgili detaylı bilgiler A101 Instagram hesabı ve https:// a101milyoninfluencer.com adresinden takip edilebiliyor.