A101 Kasım Ayı İndirim Fırsatları: Kaçırılmayacak Teklifler! A101 4 Kasım Kataloğu Yayında!

Tüketicilerin en çok tercih ettiği perakende zincirlerinden biri olan A101, Kasım 2023'ün ilk günlerinde alışveriş severler için müthiş indirimler sunuyor. A101 aktüel kataloğu, leziz atıştırmalıklardan temizlik ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayor. İşte dikkat çekici indirimlerin yer aldığı ürün gamı ve cazip fiyatlar!

Ev İhtiyaçlarınız için A101'de Büyük İndirim

Her evin temel ihtiyaç listesinde yer alan toz şekerden yoğurda, piliçten sucuğa kadar birçok ürün A101 raflarında sizleri bekliyor. A101'in cazip fiyatlarından bazıları şöyle:

Toz Şeker 5 Kg, tatlı tariflerinizin vazgeçilmezi, sadece 135 TL.

Ahir Yarım Yağlı Tost Peyniri 1,5 Kg, kahvaltıların şahı, 198 TL.

Çokça Domates Salçası 830 gr ile lezzetli yemeklerinize esas, 28 TL.

Bozbeyi Olgunlaştırılmış Tam Yağlı Klasik İnek Peyniri 600 gr, peynir severler için, 99 TL.

Tatlı ve Atıştırmalıklarda İndirim Rüzgarı

Tatlı krizleriniz ve atıştırmalık ihtiyaçlarınız için Ülker, Eti ve daha birçok markanın çeşitli ürünleri A101 indirim kataloğunda:

Eti Canga Yer Fıstıklı Bar Çikolata Çeşitleri, atıştırmalık zevkiniz için, 45 gr yalnızca 6 TL.

Ülker Pötibör Bisküvi, çay saatlerinin vazgeçilmezi, 4x200 gr, 39,90 TL.

Eti Kurabi Kakaolu Kurabiye, kakaonun büyüsü 198 gr, 19,90 TL.

İçeceklerde Ferahlık

A101, soğuk ve sıcak içeceklerdeki indirimleriyle de dikkat çekiyor:

Gürçay Rize Çayı, 500 gr, 10 TL ve üzeri alışverişlerde 39 TL.

Coca-Cola ve Fanta gibi gazlı içecekler, 330 ml için sadece 14,50 TL.

Didi Şeftali Aromalı Soğuk Çay, 1,5 Litre, yaz sıcaklarında serinlemek için, 16,50 TL.

Temizlik Ürünlerinde İnanılmaz Fiyatlar

Temizlik bir zorunluluk olduğunda A101, cazip fiyatlarıyla yanınızda: