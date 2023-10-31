A101 herkesin beklediği ürünleri açıkladı! Elektrikli Bisikletler satışa çıkıyor!

Türkiye’nin 81 ilinde 12.000’i aşkın marketiyle her hafta hesaplı teknolojik ürünleri tüketicilerle buluşturan A101, 2 Kasım günü birçok avantajlı teknolojik ürünü müşterilerine sunacak.

Türkiye’nin 81 ilinde ve her bir ilçesinde, 600’ün üzerinde tedarikçisi ile perakende sektörünün öncü şirketleri arasında yer alan A101, 2 Kasım günü elektrikli motorlu bisikleti ve birbirinden değerli teknolojik ürünleri satışa sunacak.

Elektrikli Bisiklet A101 Marketlerinde ve a101.com.tr’de Satışa Sunuluyor

VOLTA VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet, 16.990 TL fiyatla A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de satışa sunuluyor. L1e-A Avrupa Birliği tip onay belgeli bu ürün, Euro 5 performans seviyesine, 25 km/h azami hıza ve 52 km menzile sahip.

A101 Yeni Nesil Televizyonları Tüketicilerle Buluşturmaya Devam Ediyor

TOSHIBA 55QA4263DT 55’’ Ultra HD QLED Android TV, 15.999 TL’ye satışa çıkıyor. 4K Ultra HD görüntü kalitesini, Bluetooth, dahili Wi-Fi ve Wireless Display özelliklerini içerisinde bulunduruyor.

SAMSUNG 58CU7000 58” 4K Crystal UHD TV, 3 tarafı çerçevesiz tasarım ve dahili HD uydu alıcısı özellikleriyle, 20.999 TL’ye A101 market reyonlarında ve a101.com.tr’de.

ONVO 55OV6000U 55'' Ultra HD Android 13 Smart LED TV, 4K Ultra HD görüntü kalitesi, dahili Wi-Fi ve Bluetooth özellikleriyle 9.999 TL.

ONVO OV325000H 32’’ HD Uydu Alıcılı LED TV ise 3.199 TL’ye beğenilere sunuluyor.

15.799 TL fiyatlı PHILIPS 50PUS7608 TV 50'' UHD Smart LED TV, dahili Wi-Fi özelliğine ve 4K Ultra HD görüntü kalitesine sahip.

Beyaz Eşyalarda Bu Hafta

451 L net hacimli ve çift kapılı SEG NF 483 No-Frost Buzdolabı, 13.999 TL fiyatıyla satışta.

8.599 TL’ye A101 mağazalarında ve a101.com.tr’de satışa çıkan SEG CM 910 9 kg Çamaşır Makinesi, 15 programıyla alıcılarına pratik bir hizmet sunuyor.

12 kişilik yıkama kapasitesine sahip SEG BM 4001 4 Programlı Bulaşık Makinesi, 7.199 TL.

Çeşitli Teknolojik Ürünler Raflarda Yerini Alıyor

6 GB RAM’e ve 128 GB dahili hafızaya sahip REALME 9 Pro 128Gb/6 Dual 5G, 7.699 TL’ye A101 teknoloji reyonlarında ve a101.com.tr’de tüketicileri bekliyor.

199 TL’ye satışa sunulan PIRANHA Smart TV Akıllı Kumanda, USB tak çalıştır özelliğine sahip.

GOSMART TWS Bluetooth Kulaklık ise 149 TL’ye satışta.

Kablosuz bağlantılı ve ayrıca USB tak çalıştır özellikli PIRANHA 2380 Klavye Mouse Set, 249 TL.

Küçük Ev Aletleri A101 Müşterilerini Bekliyor

20 L hacimli ve dokunmatik dijital ekranlı ONVO OVMDF02 Mikrodalga Fırın, 1.499 TL fiyatıyla A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de satışa sunuluyor.

FANTOM Carbon Cc4000 Cyclone Süpürge, Hi-Tech Cyclone toz haznesi özelliğiyle 2.199 TL.

GOODWEST Midi Fırın ise 36 L kazan iç hacmine ve 799 TL fiyata sahip.

5 fincana kadar kahve yapma imkanını tüketicilere sağlayan ARZUM Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi, 749 TL fiyatıyla kahveseverleri bekliyor.

Su ısıtıcı veya çay makinesi olarak kullanabilen KIWI KTM 2907 Çay Makinesi, 479 TL’ye A101’lerde.

Kendini temizleme fonksiyonu bulunan KIWI KSI 6319C Seramik Tabanlı Ütü, 399 TL fiyatıyla satışta.

A101 Mağazalarında Kişisel Bakım Ürünleri Satışa Çıkıyor

ARZUM AR5038 Pery Saç Kurutma Makinesi, 399 TL fiyatıyla A101 kişisel bakım raflarında yerini alıyor.

APRILLA AHC 5045 Tıraş Makinesi ise 80 dakika çalışma süresine ve 349 TL fiyata sahip.

Burun çevresine özel 4 farklı başlığı içerisinde bulunduran APRILLA 2816 Vakumlu Cilt Bakım Cihazı, 139 TL.

Alın, yanak ve bıyık için ideal APRILLA AEP 7803 Kaş ve Bıyık Epilasyon Cihazı, 89,90 TL’ye kişisel bakımına dikkat edenleri bekliyor.

Cildi kesme riski olmayan APRILLA ATR 7002 Kulak & Burun Kılı Kesme Makinesi ise 39,90 TL fiyatında bulunuyor.