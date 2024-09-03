A101 5 Eylül günü birçok avantajlı teknolojik ürünü müşterilerine sunacak. İşte A101 5 Eylül Kampanyası
A101 5 Eylül günü birçok avantajlı teknolojik ürünü müşterilerine sunacak. İşte A101 5 Eylül Kampanyası. Türkiye’nin 81 ilinde 13.000’i aşkın marketiyle her hafta hesaplı teknolojik ürünleri tüketicilerle buluşturan A101, 5 Eylül günü birçok avantajlı teknolojik ürünü müşterilerine sunuyor.
A101 5 Eylül günü birçok avantajlı teknolojik ürünü müşterilerine sunacak. İşte A101 5 Eylül Kampanyası. Türkiye’nin 81 ilinde 13.000’i aşkın marketiyle her hafta hesaplı teknolojik ürünleri tüketicilerle buluşturan A101, 5 Eylül günü birçok avantajlı teknolojik ürünü müşterilerine sunuyor.
Türkiye’nin 81 ilinde ve her ilçesinde, 1.200’ün üzerinde tedarikçisi ile perakende sektörünün öncü şirketleri arasında yer alan A101, 5 Eylül’de avantajlı teknolojik ürünleri satışa sunacak.
A101 Uygun Fiyatlı Televizyon Satışlarına Devam Ediyor
JVC LT-70VU7405T 70" 4K Ultra HD Smart TV 25.999 TL, JVC LT-55VU3405T 55" 4K Ultra HD Smart TV 15.999 TL, PHILIPS 55PUS7609/62 55" 4K UHD Smart LED TV 22.999 TL, PHILIPS 50''50PUS7609/62 4K UHD Smart LED TV 18.999 TL, JVC 32VH5100T 32” HD Smart LED TV 5.999 TL’lik fiyatla A101 mağazalarında tüketicileri bekliyor.
Bütçe Dostu Beyaz Eşyalar A101 Mağazalarında
SEG CM 910 INV 9 Kg Çamaşır Makinesi 8.999 TL, SEG BM 4001 4 Programlı Bulaşık Makinesi 7.999 TL, SEG NF483/ NF4831 No-Frost Buzdolabı 15.999 TL, GOODWEST Beyaz Cam Ankastre Set 3’lü 6.999 TL fiyatıyla dikkatleri çekiyor.
Avantajlı Teknolojik Ürünlerin Adresi A101
OMIX X600 4/128 GB Cep Telefonu 4.999 TL, LENOVO K30 Bluetooth Speaker 379 TL, PIRANHA 7832 Bluetooth Hoparlör 279 TL, PHILIPS TAT1215BK Bluetooth Kulaklık ise 999 TL olan fiyatıyla satışa çıkıyor.
Kaçırılmayacak Küçük Ev Aletleri ve Kişisel Bakım Ürünleri A101’lerde
REGAL RH 900 G Toz Torbasız Süpürge 2.499 TL, ARZUM AR4096 Dikey Süpürge 1.299 TL, SINGER M1605 Dikiş Makinesi 3.999 TL, HOMEND Steamwork 1167H Buhar Kazanlı Ütü Siyah Beyaz 2.199 TL, ENGLISH HOME DGR 3001 Doğrayıcı 799 TL, ENGLISH HOME TKM 6011 Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.499 TL, ENGLISH HOME TMK 5010 Çıkarılabilir Plakalı Tost Makinesi 1.399 TL, FLAVEL FLV 140 CM Çay Makinesi 1.199 TL, HOMETECH Saç Şekillendirici Fırça 499 TL, PIERRE CARDIN Saç Kurutma Makinesi 849 TL, KIWI KEP-6834 Buz Başlıklı IPL Tüy Alma Cihazı 1.999 TL, KIWI KBS-1085 Akıllı Banyo Baskülü 279 TL’ye satışa sunuluyor.