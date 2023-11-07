9 Kasım A101 Aktüel Teknoloji Ürünleri: Elektrikli Bisiklet satışa çıkıyor

Türkiye’nin 81 ilinde 12.000’i aşkın marketiyle her hafta hesaplı teknolojik ürünleri tüketicilerle buluşturan A101, 9 Kasım günü birçok avantajlı teknolojik ürünü müşterilerine sunacak.

Türkiye’nin 81 ilinde ve her bir ilçesinde, 600’ün üzerinde tedarikçisi ile perakende sektörünün öncü şirketleri arasında yer alan A101, 9 Kasım günü elektrikli motorlu bisikleti ve birbirinden değerli teknolojik ürünleri satışa sunacak.

A101 Bu Hafta Bir Başka Elektrikli Bisikleti Müşterilerine Sunuyor

VOLTA VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet, 12.990 TL fiyatıyla A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de satışa sunuluyor. Kilitli ve taşınabilir batarya özelliğine sahip ürün, Euro 5 standardında bulunuyor.

4K UHD Görüntü Kaliteli Televizyonlar A101 Mağazalarında

17.499 TL fiyatıyla A101 mağazalarında ve a101.com.tr’de satışa çıkan TOSHIBA 65UA2263DT/ 65UA2363DT 65" Ultra HD Android TV, 4K UHD görüntü kalitesi, dahili Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerini alıcılara sunuyor.

TOSHIBA 58UA2263DT 58" Ultra HD Android TV, 4K UHD görüntü kalitesi, dahili Wi-Fi ve Bluetooth özellikleriyle 13.999 TL.

ONVO 50OV6000U 50'' Ultra HD Android 13 Smart LED TV ise 8.999 TL’lik fiyatıyla, 4K UHD görüntü kalitesiyle, dahili Wi-Fi ve Bluetooth özellikleriyle satışta.

SEG Marka Beyaz Eşyalar A101’de

9 kg yıkama kapasiteli SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi, 15 programa ve 8.799 TL fiyata sahip.

6 programlı ve 12 kişilik yıkama kapasiteli SEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi, 7.499 TL.

471 L hacimli ve 15.499 TL fiyatlı SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı ise A101’lerde ve a101.com.tr’de.

Birbirinden Çeşitli Teknolojik Ürünler Alıcıları Bekliyor

Yazıcı, fotokopi ve tarayıcı özelliklerine sahip KYOCERA MA2001W Çok Fonksiyonlu Siyah-Beyaz Lazer Yazıcı, 4.199’ye A101 teknoloji reyonlarında.

256 GB dahili hafızaya ve 8 GB RAM’e sahip REEDER S23 PRO MAX, 6.399 TL’ye satışta.

4.399 TL fiyatlı HIKING A43 Cep Telefonu ise 128 GB dahili hafıza ve 6 GB RAM özelliklerine sahip.

Aktif gürültü engelleme özelliğine sahip QCY T13 Anc Bluetooth 5.3 Kulaklık, 479 TL’ye satışta.

QCY Gtc Akıllı Saat, adımsayar, kalp atışı takibi, uyku takibi ve SPO2 takibi özellikleriyle 599 TL.

USB tak-çalıştır ve mikrofon özellikli PIRANHA Full HD PC Kamera, 99,90 TL’ye A101 mağazalarında.

PIRANHA Bluetooth Speaker, 199 TL’ye raflarda yerini alıyor.

Fotoğraf basabilme özellikli PIRANHA Şarjlı Çocuk Dijital Fotoğraf Makinesi ise 999 TL fiyatında bulunuyor.

PIRANHA Bluetooth Kulaklık, 199 TL’lik fiyatıyla A101’de.

PHILIPS TAH2005 Kulak Üstü Kablolu Kulaklık ise 349 TL’ye alıcıları bekliyor.

Küçük Ev Aletleri Tüketicilerle Buluşuyor

5 fonksiyonlu ARZUM AR1167 Starblend Multi Blender Seti, 999 TL’lik fiyatıyla satışa çıkıyor.

1.099 TL fiyatlı FAKIR Rocky SB 5150 Dik Süpürge, EPA 10 filtre ve 0,5 L toz haznesi özelliklerine sahip.

HOMEND Toastbuster 1337H Tost Makinesi ise döküm yüzeyli, yanmaz ve yapışmaz, yüksek aşınma dayanımlı, çıkartılabilir granit plakalarıyla 899 TL.

Tüketicilere evde waffle yapma imkanı sunan A101, KIWI KSM 2405W Waffle Makinesi’ni 429 TL’ye satışa sunuyor.

3 ısı ayarlı ve 899 TL fiyatlı KIWI KHT-8405 Yağlı Radyatör, 5 radyatör bölmesine sahip.

6 fincan kapasiteye sahip KIWI KCM 7514 Cam Elektrikli Cezve, 299 TL fiyatında bulunuyor.

KIWI KAH6643 Ultrasonik Hava Nemlendirici, 10 saat çalışma süresine ve 399 TL fiyata sahip.

Kişisel Bakım Ürünleri A101 Raflarında Yerini Alıyor

APRILLA AHD2127C Saç Kurutma Makinesi, 279 TL.

Paslanmaz çelik bıçaklara sahip APRILLA AHC 5026 Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi ise 199 TL’ye satışta.

Tüm saç tipleri için üçlü seramik bukle maşası sistemine sahip APRILLA Ahs-2024 3 Barlı Su Dalgası Maşası, 379 TL’ye A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de.