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70. Yılında Migros'tan Tüketicilere Özel Büyük Sürpriz! 15.000 Üründe Dev İndirim!

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70. Yılında Migros'tan Tüketicilere Özel Büyük Sürpriz! 15.000 Üründe Dev İndirim!
Migros, Türkiye'nin dört bir yanında, 81 ilde, 3.200'den fazla mağazasıyla hizmet vermekte olan öncü bir markadır. Bu yıl, 70. kuruluş yıldönümünü kutlamak adına, tüketiciler için cazip indirimler ve özel teklifler sunuyor.

Migros, Türkiye'nin dört bir yanında, 81 ilde, 3.200'den fazla mağazasıyla hizmet vermekte olan öncü bir markadır. Bu yıl, 70. kuruluş yıldönümünü kutlamak adına, tüketiciler için cazip indirimler ve özel teklifler sunuyor.

"Birlikten Berekete Kazanan Türkiye" Kampanyası ile Cebiniz Rahatlasın!

Migros'un bu özel kampanyası kapsamında, temel gıda ve diğer günlük ihtiyaç ürünlerinde en uygun fiyatlarla karşılaşacaksınız. Ayrıca, seçili ürünlerde düzenlenen kampanyalarla ev bütçenizde önemli bir rahatlama sağlamayı hedefliyor.

12 Ekim'den Kasım Sonuna Özel İndirimler

Migros, enflasyonla mücadelenin yanı sıra, tüketicilere daha fazla alım gücü kazandırmak amacıyla Ekim ve Kasım ayları boyunca devasa indirimler planlıyor. 12 Ekim itibariyle başlatılan bu indirim dönemi kapsamında, Migroskop'ta ve aile indirimlerinde, evin temel ihtiyaçlarını karşılamak için 15.000'den fazla üründe %20 ile %50 arasında indirim fırsatları sizleri bekliyor.

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