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7 Kasım'da BİM'de Tuvalet kağıtları ve bebek bezlerinde büyük indirim!

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7 Kasım'da BİM'de Tuvalet kağıtları ve bebek bezlerinde büyük indirim!
Her hafta birbirinden çeşitli ürünleri tüketicinin beğenisine sunan Bim, 7 Kasım Salı günü hangi ürünlerini tüketicinin beğenisine sunuyor? İşte detaylar haberimizde.

Her hafta birbirinden çeşitli ürünleri tüketicinin beğenisine sunan Bim, 7 Kasım Salı günü hangi ürünlerini tüketicinin beğenisine sunuyor? İşte detaylar haberimizde.

BU ÜRÜNLER BU FİYATA KAÇMAZ

  • Duranlar Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 219 TL
  • Yörükoğlu Az Yağlı Yoğurt 3 Kg 75 TL
  • Duranlar Çörekotlu Üçgen Peynir 300 gr 49,50 TL
  • Dost Tam Yağlı Süt 1 Litre 25,50 TL
  • Luna Margarin Kase Tereyağ Lezzeti 250 gr 18,50 TL
  • Teksüt Yarım Yağlı Süt 1 Litre 22,75 TL
  • Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 Litre 29,75 TL
  • Danet Dana Kangal Fermente Sucuk 350 gr 115 TL
  • Aytaç Piliç Salam 1000 gr 39,50 TL
  • Aytaç Piliç Kokteyl Sosis 750 gr 39,50 TL
  • Pınar Açık Büfe Hindi Sosis 430 gr 43 TL
  • Danet Dana Macar Salam 100 gr 29,50 TL
  • Seyidoğlu Üzüm Pekmezi 675 gr 47,50 TL
  • Kaanlar Akhisar Uslu Siyah Zeytin 1 Kg 84,75 TL
  • Şifa Baba Süt Reçeli Çeşitleri 32,50 TL
  • Today Çikolata ve Fındık Kremalı Kruvasan 45 gr 7 TL
  • Tatlan Profiterol Helva 150 gr 21,50 TL
  • Duru Çiya Tohumu 10x8 gr 13,25 TL
  • Calve Sos Çeşitleri 29,75 TL
  • Mr.No Dardanel Bol Peynirli Üçgen Sandviç 125 gr 27 TL
  • Mr.No Dardanel Hindi Fümeli Üçgen Sandviç 125 gr 27 TL
  • Anavarza Bal Süzme Çiçek Balı 220 gr 39,75 TL
  • Dr. Oetker Krep 177 gr & Pancake 134 gr 24,50 TL
  • Cocopops Çokotop Çikolatalı Mısır ve Buğday Gevreği 200 gr 19,75 TL
  • Lalin Geleneksel Çilek Reçeli 1 Kg 39,75 TL
  • Superfresh Patates Kroket 450 gr 25 TL
  • Superfresh Patatesli Rulo Börek 500 gr 37,50 TL
  • Keskinoğlu Nugget Keskinoğlu 700 gr 49,75 TL
  • Keskinoğlu Çıtır Filetom 700 gr 65 TL
  • Ekmecik Simit 4x100 gr 35 TL
  • Levent Börek Adana Böreği 3 Peynirli 400 gr 59,50 TL
  • Feast Peynir Çubukları 300 gr 59,75 TL
  • Kerem Ballı Kaymak 200 gr 41,50 TL
  • Seyidoğlu Tahin 300 gr 39,75 TL

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  • Sarelle Kakaolu Fındık Kreması 700 gr 99 TL
  • Master Nut Fıstık Ezmesi 49 TL
  • Milka Dolgulu Bisküvili Sütlü Çikolata 92 gr 22,75 TL
  • Milka Milkinis Süt Dolgulu Sütlü Çikolata 87,5 gr 18,75 TL
  • Milka Beyaz Çikolata 80 gr 22,75 TL
  • Milka Çilek Aromalı Bisküvili Sütlü Çikolata 92 gr 22,75 TL
  • Biscolata Nirvana Fındık Parçalı Çikolatalı Gofret 100 gr 19,75 TL
  • Ülker Dido 35 gr 5,75 TL
  • Toblerone Sütlü Çikolata 35 gr 9,90 TL
  • Karam %70 Kakaolu Bitter Çikolata 100 gr 17,50 TL
  • Patiswiss Çikolata Kaplı Kurutulmuş Çilekli Draje 80 gr 39,50 TL
  • Patiswiss Portakallı Krema Dolgulu Sütlü Çikolata 240 gr 39,50 TL
  • Ülker Coco Star Hindistan Cevizli Bar 4x25 gr 12,50 TL
  • Ülker Albeni 4x40 gr 22,50 TL
  • Mcvitie's Karamelize Bisküvi Kremalı Gofret Ülker 114 gr 16 TL
  • Bebeto Marshmallow Yumuşak Şeker 250 gr 25 TL
  • Eti Browni Intense 3x50 gr 18,50 TL
  • Eti Burçak Kakolu Tahıl Patlaklı Bisküvi 3x117 gr 29 TL
  • Çerezza Mısır Çerezi 108 gr 23,50 TL
  • Doğanay Gurme Şalgam Suyu 750 ml 25,50 TL
  • Juss Tea Soğuk Çay 250 ml 9,50 TL
  • Le Cola Kola 2,5 Litre 24,50 TL

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  • Kraft Ecco Yeşil Dünya Dev Kağıt Havlu 45 TL
  • Blume Nature Tuvalet Kağıdı 8'li 34,50 TL
  • Blume Nature Kağıt Havlu 6'lı 39,50 TL
  • Sleepy Extra Hijyenik Ped 85 TL
  • Sleepy Natural Bebek Bezi 265 TL
  • Sleepy Natural Islak Havlu 90'lı 25 TL
  • Peros Çamaşır Deterjanı 3 Litre 99,50 TL
  • QuickDish İnox Sünger 2'li 19,75 TL
  • Koroplast Çok Amaçlı Islak Havlu 30'lu 39,75 TL
  • Comfort Family Kadın Dantelli Ribana Atlet 50 TL
  • Bolero Bambu Kadın Hipster 2'li 59 TL
  • Taban Altı Havlu Patik Çorap 3'lü 39,75 TL
  • Comfort Family Erkek Ribana Atlet Comfort Family 57,50 TL
  • Bolero Bambu Kadın Bato 35 TL
  • Comfort Family Erkek Boxer 45 TL
  • Comfort Family Kadın Bato 27,50 TL
  • Bolero Bambu Erkek Boxer 55 TL
  • Çocuk Soket Çorap Çeşitleri 10 TL
  • Golden Rose Lip Gloss 65 TL
  • Golden Rose Maskara 69,50 TL
  • Golden Rose Oje 25 TL
  • Cire Aseptine El Kremi 30 ml 12,50 TL
  • Difaş Diş Fırçası 45 TL
  • Ecosafe By Siveno Dudak Koruyucu 45 TL
  • İlaslan Bebek Banyo Lif 35 TL
  • İlaslan Doğal Kabak Lif 55 TL
  • Dermokil Saç Bakım Maskesi 300 gr 45 TL
  • Mara Saç Parfümü 157 ml 35 TL
  • Clear Şampuan 600 ml 89,50 TL
  • Gloss Doğal Taş Uçlu Küpe 50 TL
  • Gloss Doğal Taş Uçlu Choker Kolye 50 TL
  • Sempatic Tüllü Simli Saç Tokası 15 TL
  • Sempatic Tüllü Simli Prenses Taç 25 TL
  • Sempatic Simli Pelüş Taç 25 TL
  • Eq Ahşap Kutu Organizer 129 TL

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Kaynak:Haber Kaynağı

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