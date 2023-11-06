7 Kasım'da BİM'de Tuvalet kağıtları ve bebek bezlerinde büyük indirim!
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Her hafta birbirinden çeşitli ürünleri tüketicinin beğenisine sunan Bim, 7 Kasım Salı günü hangi ürünlerini tüketicinin beğenisine sunuyor? İşte detaylar haberimizde.
Her hafta birbirinden çeşitli ürünleri tüketicinin beğenisine sunan Bim, 7 Kasım Salı günü hangi ürünlerini tüketicinin beğenisine sunuyor? İşte detaylar haberimizde.
BU ÜRÜNLER BU FİYATA KAÇMAZ
- Duranlar Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 219 TL
- Yörükoğlu Az Yağlı Yoğurt 3 Kg 75 TL
- Duranlar Çörekotlu Üçgen Peynir 300 gr 49,50 TL
- Dost Tam Yağlı Süt 1 Litre 25,50 TL
- Luna Margarin Kase Tereyağ Lezzeti 250 gr 18,50 TL
- Teksüt Yarım Yağlı Süt 1 Litre 22,75 TL
- Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 Litre 29,75 TL
- Danet Dana Kangal Fermente Sucuk 350 gr 115 TL
- Aytaç Piliç Salam 1000 gr 39,50 TL
- Aytaç Piliç Kokteyl Sosis 750 gr 39,50 TL
- Pınar Açık Büfe Hindi Sosis 430 gr 43 TL
- Danet Dana Macar Salam 100 gr 29,50 TL
- Seyidoğlu Üzüm Pekmezi 675 gr 47,50 TL
- Kaanlar Akhisar Uslu Siyah Zeytin 1 Kg 84,75 TL
- Şifa Baba Süt Reçeli Çeşitleri 32,50 TL
- Today Çikolata ve Fındık Kremalı Kruvasan 45 gr 7 TL
- Tatlan Profiterol Helva 150 gr 21,50 TL
- Duru Çiya Tohumu 10x8 gr 13,25 TL
- Calve Sos Çeşitleri 29,75 TL
- Mr.No Dardanel Bol Peynirli Üçgen Sandviç 125 gr 27 TL
- Mr.No Dardanel Hindi Fümeli Üçgen Sandviç 125 gr 27 TL
- Anavarza Bal Süzme Çiçek Balı 220 gr 39,75 TL
- Dr. Oetker Krep 177 gr & Pancake 134 gr 24,50 TL
- Cocopops Çokotop Çikolatalı Mısır ve Buğday Gevreği 200 gr 19,75 TL
- Lalin Geleneksel Çilek Reçeli 1 Kg 39,75 TL
- Superfresh Patates Kroket 450 gr 25 TL
- Superfresh Patatesli Rulo Börek 500 gr 37,50 TL
- Keskinoğlu Nugget Keskinoğlu 700 gr 49,75 TL
- Keskinoğlu Çıtır Filetom 700 gr 65 TL
- Ekmecik Simit 4x100 gr 35 TL
- Levent Börek Adana Böreği 3 Peynirli 400 gr 59,50 TL
- Feast Peynir Çubukları 300 gr 59,75 TL
- Kerem Ballı Kaymak 200 gr 41,50 TL
- Seyidoğlu Tahin 300 gr 39,75 TL
- Sarelle Kakaolu Fındık Kreması 700 gr 99 TL
- Master Nut Fıstık Ezmesi 49 TL
- Milka Dolgulu Bisküvili Sütlü Çikolata 92 gr 22,75 TL
- Milka Milkinis Süt Dolgulu Sütlü Çikolata 87,5 gr 18,75 TL
- Milka Beyaz Çikolata 80 gr 22,75 TL
- Milka Çilek Aromalı Bisküvili Sütlü Çikolata 92 gr 22,75 TL
- Biscolata Nirvana Fındık Parçalı Çikolatalı Gofret 100 gr 19,75 TL
- Ülker Dido 35 gr 5,75 TL
- Toblerone Sütlü Çikolata 35 gr 9,90 TL
- Karam %70 Kakaolu Bitter Çikolata 100 gr 17,50 TL
- Patiswiss Çikolata Kaplı Kurutulmuş Çilekli Draje 80 gr 39,50 TL
- Patiswiss Portakallı Krema Dolgulu Sütlü Çikolata 240 gr 39,50 TL
- Ülker Coco Star Hindistan Cevizli Bar 4x25 gr 12,50 TL
- Ülker Albeni 4x40 gr 22,50 TL
- Mcvitie's Karamelize Bisküvi Kremalı Gofret Ülker 114 gr 16 TL
- Bebeto Marshmallow Yumuşak Şeker 250 gr 25 TL
- Eti Browni Intense 3x50 gr 18,50 TL
- Eti Burçak Kakolu Tahıl Patlaklı Bisküvi 3x117 gr 29 TL
- Çerezza Mısır Çerezi 108 gr 23,50 TL
- Doğanay Gurme Şalgam Suyu 750 ml 25,50 TL
- Juss Tea Soğuk Çay 250 ml 9,50 TL
- Le Cola Kola 2,5 Litre 24,50 TL
- Kraft Ecco Yeşil Dünya Dev Kağıt Havlu 45 TL
- Blume Nature Tuvalet Kağıdı 8'li 34,50 TL
- Blume Nature Kağıt Havlu 6'lı 39,50 TL
- Sleepy Extra Hijyenik Ped 85 TL
- Sleepy Natural Bebek Bezi 265 TL
- Sleepy Natural Islak Havlu 90'lı 25 TL
- Peros Çamaşır Deterjanı 3 Litre 99,50 TL
- QuickDish İnox Sünger 2'li 19,75 TL
- Koroplast Çok Amaçlı Islak Havlu 30'lu 39,75 TL
- Comfort Family Kadın Dantelli Ribana Atlet 50 TL
- Bolero Bambu Kadın Hipster 2'li 59 TL
- Taban Altı Havlu Patik Çorap 3'lü 39,75 TL
- Comfort Family Erkek Ribana Atlet Comfort Family 57,50 TL
- Bolero Bambu Kadın Bato 35 TL
- Comfort Family Erkek Boxer 45 TL
- Comfort Family Kadın Bato 27,50 TL
- Bolero Bambu Erkek Boxer 55 TL
- Çocuk Soket Çorap Çeşitleri 10 TL
- Golden Rose Lip Gloss 65 TL
- Golden Rose Maskara 69,50 TL
- Golden Rose Oje 25 TL
- Cire Aseptine El Kremi 30 ml 12,50 TL
- Difaş Diş Fırçası 45 TL
- Ecosafe By Siveno Dudak Koruyucu 45 TL
- İlaslan Bebek Banyo Lif 35 TL
- İlaslan Doğal Kabak Lif 55 TL
- Dermokil Saç Bakım Maskesi 300 gr 45 TL
- Mara Saç Parfümü 157 ml 35 TL
- Clear Şampuan 600 ml 89,50 TL
- Gloss Doğal Taş Uçlu Küpe 50 TL
- Gloss Doğal Taş Uçlu Choker Kolye 50 TL
- Sempatic Tüllü Simli Saç Tokası 15 TL
- Sempatic Tüllü Simli Prenses Taç 25 TL
- Sempatic Simli Pelüş Taç 25 TL
- Eq Ahşap Kutu Organizer 129 TL
Kaynak:
Aktüel