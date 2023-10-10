5 litrelik ayçiçek yağı sadece 130 TL Zincir Market Çıldırdı..

Gıda fiyatlarının hızla yükseldiği dönemlerde, sofralarımızın vazgeçilmezi olan ayçiçek yağı da maalesef zamdan nasibini alıyor. Ancak Migros marketlerinin müşterilerini sevindirecek büyük bir kampanya ile geldiği bu dönemde, 5 litrelik ayçiçek yağı sadece 130 TL'ye sunuluyor.

Migros'tan Ayçiçek Yağı İndirimi:

Migros, son dönemde internet üzerinden yaptığı Sanal Market indirimleriyle gündemdeydi. Şimdi ise fiziki marketlerinde de büyük kampanyalar düzenleyerek müşterilerini memnun etmeye devam ediyor. Ayçiçek yağı fiyatlarının sürekli arttığı bir dönemde, bu indirim müşterilere büyük bir nefes aldıracak.

Eski Fiyat Üzerinden İndirim:

Migros'un bu kampanyası, ayçiçek yağının zam öncesindeki fiyatı üzerinden yapılıyor. Bu da demek oluyor ki, ayçiçek yağının zam etkisi görmüş yüksek fiyatlarını düşünmeden, daha önceki uygun fiyatı üzerinden alabileceksiniz.

5 Litre Ayçiçek Yağı Sadece 130 TL:

Migros'ta 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 130 TL'ye kadar geriledi. Bu, hem büyük aileler için hem de yoğun bir şekilde ayçiçek yağı kullananlar için büyük bir tasarruf anlamına geliyor. Ayçiçek yağı, mutfakların olmazsa olmazlarından biri olduğu için bu indirim fırsatı oldukça önemli.

Online ve Fiziki Marketlerde Geçerli:

Ayrıca, bu fırsattan yararlanmak için fiziki Migros marketlerine gitmenize gerek yok. Migros Sanal Market üzerinden de aynı indirimli fiyatlarla ayçiçek yağına sahip olabilirsiniz. Bu sayede markete gitmeden alışverişin tadını çıkarabilirsiniz.

Kampanya Süresi Sınırlıdır:

Migros'un bu büyük ayçiçek yağı indirimi kısa bir süreliğine geçerli olacaktır. Bu nedenle stoklar tükenmeden hemen acele ederek bu fırsatı kaçırmamak önemlidir.

Gıda fiyatlarının arttığı bir dönemde, Migros'un sunduğu bu indirim fırsatı, sofralarımızı daha uygun maliyetlerle donatmamıza yardımcı olacak. 5 litrelik ayçiçek yağıyla mutfağınızı zenginleştirmek istiyorsanız, bu fırsatı değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz. Migros'tan alışveriş poşetinizi kapan herkes, bu indirimden yararlanabilir.