27 Ekim BİM Aktüel Kataloğunda Neler Var? Fırsatlarla Dolup Taşıyor!

BİM, her hafta sunduğu muhteşem fırsatlarla alışveriş severlerin gözdesi haline gelmiştir. 27 Ekim Cuma için hazırladığı aktüel kataloğunda da birçok dikkat çekici ürünü müşterilerinin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Peki, bu hafta BİM'de hangi fırsatlar sizi bekliyor?

BİM'in Popülerliği ve Tüketici Beğenisi

BİM, müşterileri tarafından sıkça tercih edilen ve fiyat/performans oranıyla bilinen bir market zinciridir. Haftalık olarak yayınladığı aktüel kataloğu ile vatandaşların ilgisini üzerine çekmeye devam ediyor. Özellikle ekonomik alışveriş yapmak isteyenlerin ilk duraklarından biri olan BİM, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunma konusunda iddialı.

27 Ekim Cuma BİM Aktüel Kataloğunda Neler Var?

27 Ekim Cuma günü için BİM'in hazırladığı aktüel kataloğu, yine birçok fırsat ürünü ile dolup taşıyor. Mutfak ihtiyaçlarından, günlük kullanım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede seçenek sunan BİM, bu hafta da tüketicileri memnun edecek gibi görünüyor.

27 Ekim Cuma BİM İndirimleri!

Dijitsu 55" UHD Smart TV 9.399 TL

Dijitsu 43' FHD Android TV 5.599 TL

HP 7N4W2AA Notebook 12.999 TL

HP 516 AIO Tanklı Yazıcı 5.299 TL

Casper VIA M30 Plus Cep Telefonu 4.599 TL

Polosmart Kablosuz Klavye Mouse Set 265 TL

Polosmart Sessiz Kablosuz Mouse 119 TL

Hypergear Xpods Pro Tws Kulaklık 379 TL

Hypergear Tws Kulak İçi Kulaklık 179 TL

Polosmart Akıllı Saat 399 TL

House Pratik Uzay Figürlü Işıklı Kumbara 299 TL

House Pratik Tesla Işıklı Plazma Küre 229 TL

Polosmart Akım Korumalı Uzatma Kablosu 199 TL

House Pratik 8,5' Elektronik Mıknatıslı Yazı Tahtası 119 TL

Polosmart Telefon - Tablet Standı 75 TL

House Pratik Şarj Edilebilir El Feneri 74,50 TL

Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.999 TL

Luxell XXL 7.5 Litre Fastfryer 2.499 TL

Kumtel Ütü ve Kırışık Giderici 599 TL

North Pacific Hobi Olta Seti 499 TL

North Pacific Olta Sehpası 179 TL

Balıkçı Çantası 179 TL

Katlı Balıkçılık Saklama Organizer Kutu 149 TL

Işıldak 99 TL

North Pacific Balıkçı Pensesi 89 TL

Tekli Olta Ayağı 65 TL

North Pacific Balıkçı Makası 49,50 TL

Balık Kavrama Aparatı 49,50 TL

North Pacific Sahte Balık Klipsi 10'lu 34,50 TL

North Pacific Fosfor 10'lu 34,50 TL

North Pacific Sahte Silikon Yem 10'lu 34,50 TL

North Pacific Olta Zili 5'li 34,50 TL

North Pacific Sahte Balık 29,50 TL

North Pacific Zoka 10 gr 5'li 29,50 TL

North Pacific Zoka 8 gr 5'li 24,50 TL

Clementoni Puzzle 1000 Parça 119 TL

Clementoni Doğa Puzzle 500 Parça 99 TL

Mozart Akrilik Boya 32,50 TL

Mozart Puzzle Yapıştırıcısı 250 ml 32,50 TL

Mozart Tuval 30x40 cm 59 TL

Mozart Tuval 25x35 cm 49 TL

Mozart Fırça Seti 3'lü 29,50 TL

Kitap Okuma Işığı 49,50 TL

Casilda Home Desenli Çift Kişilik Yorgan 349 TL

Casilda Home Desenli Tek Kişilik Yorgan 299 TL

Sarar Battaniye Çift Kişilik Battaniye 175 TL

Sarar Battaniye Tek Kişilik Battaniye 155 TL

Armürlü Çok Amaçlı Çift Kişilik Yatak Örtüsü 149 TL

Molinella Microfiber Yastık 69 TL

Flanel Yastık Kılıfı 2'li 69 TL

Casilda Home Puf 219 TL

Casilda Home Kadın Eşofman Takımı 199 TL

Kadın / Erkek Fermuarlı Polar Yelek 119 TL

Çocuk Fermuarlı Polar Yelek 99 TL

Polar Eldiven 52,50 TL

Polar Kesik Parmak Eldiven 52,50 TL

Polar Bere 39,50 TL

Boyunluklu Polar Bere 39,50 TL

Jakarlı Masa Örtüsü79 TL

Gütermann Tekstil Yapıştırıcısı 89 TL

Çamaşır Yıkama Filesi 14,50 TL

Demlematik 14,50 TL

Altın Başak Dikiş Seti 89 TL

Altın Başak Dikiş İpi Blister 5'li 55 TL

Altın Başak Dantel İpliği 100 gr 32,50 TL

Altın Başak Yazma İpliği 20 gr 7,50 TL

Üçbaşak Makara 79 TL

Ören Bayan Yazma 49,50 TL

Ören Bayan Ponponlu Şapka Örme Seti 49,50 TL

Ören Bayan Fırfırlı Dikişsiz Bone 34,50 TL

Ören Bayan Lastik Çeşitleri 34,50 TL

Düz Dikişsiz Bone 24,50 TL

Ören Bayan Dikiş ve Örgü Ürünleri 14,50 TL

MGS Oyuncak 3 Katlı Otopark 299 TL

Baby Alive Yüzücü Bebeğim Sunny 229 TL

Piccolo Mondi Mini Blok Süper Arabalar 179 TL

MGS Oyuncak Bloklu Tren Seti 179 TL

Bez Bebek 45 cm 129 TL

Taşıyıcı Kamyon Damperli 129 TL

MGS Oyuncak Veteriner Dükkanı 99 TL

Molmo İtfaiye Aracı 99 TL

Küvette Bebek 79 TL

LC Mini Taşıt ve Helikopter 59 TL

Gokidy Sök-Tak Araçlar 44,50 TL

MGS Robota Dönüşen Arabalar 39,50 TL

Smartland Dough Kovalı Oyun Hamuru Seti 150 gr 34,50 TL

İnkılap Karma Aktivite Kitapları 27,50 TL

Animasyon Balon Seti 22,50 TL

Karma Hikaye Kitapları 15,50 TL

Ayyıldızlı Balon 9,50 TL

Paşabahçe Ayaklı Patisserie Tabak 129 TL

Paşabahçe 12 Parça Melis Çay Seti 119 TL

Paşabahçe Aurora Büyük Oval Kase 1800 cc 119 TL

Paşabahçe Borcam Oval Kapaklı Tencere 2850 cc 109 TL

Paşabahçe Woody Kavanoz 1130 cc 95 TL

Paşabahçe Borcam Casseroles Kapaklı Tencere 1870 cc 89 TL

Paşabahçe Bouquet Kase 6'lı 89 TL

Paşabahçe Woody Kavanoz 860 cc 85 TL

Paşabahçe Woody Kavanoz 575 cc 75 TL

Paşabahçe Homemade Yağlık/Sirkelik 2'li 75 TL

Paşabahçe Aurora Kase 3'lü 69 TL

Paşabahçe Maxi Patisserie Servis Tabağı 37 cm 69 TL

Paşabahçe Borcam Baton Kek Kalıbı 1630 cc 69 TL

Paşabahçe Nova Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 59 TL

Paşabahçe Frigo Bölmeli Tereyağlık 480 cc 55 TL

Paşabahçe Nova Meşrubat Bardağı 3'lü 44,50 TL

Paşabahçe Patisserie Servis Tabağı 42,50 TL

Paşabahçe Aurora Çukur Tabak 34,50 TL

Paşabahçe Invitation Oval Kase 33 cm 32,50 TL

Paşabahçe Iconic Kase 1540 cc 27,50 TL