27 Ekim BİM Aktüel Kataloğunda Neler Var? Fırsatlarla Dolup Taşıyor!
BİM, her hafta sunduğu muhteşem fırsatlarla alışveriş severlerin gözdesi haline gelmiştir. 27 Ekim Cuma için hazırladığı aktüel kataloğunda da birçok dikkat çekici ürünü müşterilerinin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Peki, bu hafta BİM'de hangi fırsatlar sizi bekliyor?
BİM'in Popülerliği ve Tüketici Beğenisi
BİM, müşterileri tarafından sıkça tercih edilen ve fiyat/performans oranıyla bilinen bir market zinciridir. Haftalık olarak yayınladığı aktüel kataloğu ile vatandaşların ilgisini üzerine çekmeye devam ediyor. Özellikle ekonomik alışveriş yapmak isteyenlerin ilk duraklarından biri olan BİM, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunma konusunda iddialı.
27 Ekim Cuma BİM Aktüel Kataloğunda Neler Var?
27 Ekim Cuma günü için BİM'in hazırladığı aktüel kataloğu, yine birçok fırsat ürünü ile dolup taşıyor. Mutfak ihtiyaçlarından, günlük kullanım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede seçenek sunan BİM, bu hafta da tüketicileri memnun edecek gibi görünüyor.
27 Ekim Cuma BİM İndirimleri!
- Dijitsu 55" UHD Smart TV 9.399 TL
- Dijitsu 43' FHD Android TV 5.599 TL
- HP 7N4W2AA Notebook 12.999 TL
- HP 516 AIO Tanklı Yazıcı 5.299 TL
- Casper VIA M30 Plus Cep Telefonu 4.599 TL
- Polosmart Kablosuz Klavye Mouse Set 265 TL
- Polosmart Sessiz Kablosuz Mouse 119 TL
- Hypergear Xpods Pro Tws Kulaklık 379 TL
- Hypergear Tws Kulak İçi Kulaklık 179 TL
- Polosmart Akıllı Saat 399 TL
- House Pratik Uzay Figürlü Işıklı Kumbara 299 TL
- House Pratik Tesla Işıklı Plazma Küre 229 TL
- Polosmart Akım Korumalı Uzatma Kablosu 199 TL
- House Pratik 8,5' Elektronik Mıknatıslı Yazı Tahtası 119 TL
- Polosmart Telefon - Tablet Standı 75 TL
- House Pratik Şarj Edilebilir El Feneri 74,50 TL
- Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.999 TL
- Luxell XXL 7.5 Litre Fastfryer 2.499 TL
- Kumtel Ütü ve Kırışık Giderici 599 TL
- North Pacific Hobi Olta Seti 499 TL
- North Pacific Olta Sehpası 179 TL
- Balıkçı Çantası 179 TL
- Katlı Balıkçılık Saklama Organizer Kutu 149 TL
- Işıldak 99 TL
- North Pacific Balıkçı Pensesi 89 TL
- Tekli Olta Ayağı 65 TL
- North Pacific Balıkçı Makası 49,50 TL
- Balık Kavrama Aparatı 49,50 TL
- North Pacific Sahte Balık Klipsi 10'lu 34,50 TL
- North Pacific Fosfor 10'lu 34,50 TL
- North Pacific Sahte Silikon Yem 10'lu 34,50 TL
- North Pacific Olta Zili 5'li 34,50 TL
- North Pacific Sahte Balık 29,50 TL
- North Pacific Zoka 10 gr 5'li 29,50 TL
- North Pacific Zoka 8 gr 5'li 24,50 TL
- Clementoni Puzzle 1000 Parça 119 TL
- Clementoni Doğa Puzzle 500 Parça 99 TL
- Mozart Akrilik Boya 32,50 TL
- Mozart Puzzle Yapıştırıcısı 250 ml 32,50 TL
- Mozart Tuval 30x40 cm 59 TL
- Mozart Tuval 25x35 cm 49 TL
- Mozart Fırça Seti 3'lü 29,50 TL
- Kitap Okuma Işığı 49,50 TL
- Casilda Home Desenli Çift Kişilik Yorgan 349 TL
- Casilda Home Desenli Tek Kişilik Yorgan 299 TL
- Sarar Battaniye Çift Kişilik Battaniye 175 TL
- Sarar Battaniye Tek Kişilik Battaniye 155 TL
- Armürlü Çok Amaçlı Çift Kişilik Yatak Örtüsü 149 TL
- Molinella Microfiber Yastık 69 TL
- Flanel Yastık Kılıfı 2'li 69 TL
- Casilda Home Puf 219 TL
- Casilda Home Kadın Eşofman Takımı 199 TL
- Kadın / Erkek Fermuarlı Polar Yelek 119 TL
- Çocuk Fermuarlı Polar Yelek 99 TL
- Polar Eldiven 52,50 TL
- Polar Kesik Parmak Eldiven 52,50 TL
- Polar Bere 39,50 TL
- Boyunluklu Polar Bere 39,50 TL
- Jakarlı Masa Örtüsü79 TL
- Gütermann Tekstil Yapıştırıcısı 89 TL
- Çamaşır Yıkama Filesi 14,50 TL
- Demlematik 14,50 TL
- Altın Başak Dikiş Seti 89 TL
- Altın Başak Dikiş İpi Blister 5'li 55 TL
- Altın Başak Dantel İpliği 100 gr 32,50 TL
- Altın Başak Yazma İpliği 20 gr 7,50 TL
- Üçbaşak Makara 79 TL
- Ören Bayan Yazma 49,50 TL
- Ören Bayan Ponponlu Şapka Örme Seti 49,50 TL
- Ören Bayan Fırfırlı Dikişsiz Bone 34,50 TL
- Ören Bayan Lastik Çeşitleri 34,50 TL
- Düz Dikişsiz Bone 24,50 TL
- Ören Bayan Dikiş ve Örgü Ürünleri 14,50 TL
- MGS Oyuncak 3 Katlı Otopark 299 TL
- Baby Alive Yüzücü Bebeğim Sunny 229 TL
- Piccolo Mondi Mini Blok Süper Arabalar 179 TL
- MGS Oyuncak Bloklu Tren Seti 179 TL
- Bez Bebek 45 cm 129 TL
- Taşıyıcı Kamyon Damperli 129 TL
- MGS Oyuncak Veteriner Dükkanı 99 TL
- Molmo İtfaiye Aracı 99 TL
- Küvette Bebek 79 TL
- LC Mini Taşıt ve Helikopter 59 TL
- Gokidy Sök-Tak Araçlar 44,50 TL
- MGS Robota Dönüşen Arabalar 39,50 TL
- Smartland Dough Kovalı Oyun Hamuru Seti 150 gr 34,50 TL
- İnkılap Karma Aktivite Kitapları 27,50 TL
- Animasyon Balon Seti 22,50 TL
- Karma Hikaye Kitapları 15,50 TL
- Ayyıldızlı Balon 9,50 TL
- Paşabahçe Ayaklı Patisserie Tabak 129 TL
- Paşabahçe 12 Parça Melis Çay Seti 119 TL
- Paşabahçe Aurora Büyük Oval Kase 1800 cc 119 TL
- Paşabahçe Borcam Oval Kapaklı Tencere 2850 cc 109 TL
- Paşabahçe Woody Kavanoz 1130 cc 95 TL
- Paşabahçe Borcam Casseroles Kapaklı Tencere 1870 cc 89 TL
- Paşabahçe Bouquet Kase 6'lı 89 TL
- Paşabahçe Woody Kavanoz 860 cc 85 TL
- Paşabahçe Woody Kavanoz 575 cc 75 TL
- Paşabahçe Homemade Yağlık/Sirkelik 2'li 75 TL
- Paşabahçe Aurora Kase 3'lü 69 TL
- Paşabahçe Maxi Patisserie Servis Tabağı 37 cm 69 TL
- Paşabahçe Borcam Baton Kek Kalıbı 1630 cc 69 TL
- Paşabahçe Nova Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 59 TL
- Paşabahçe Frigo Bölmeli Tereyağlık 480 cc 55 TL
- Paşabahçe Nova Meşrubat Bardağı 3'lü 44,50 TL
- Paşabahçe Patisserie Servis Tabağı 42,50 TL
- Paşabahçe Aurora Çukur Tabak 34,50 TL
- Paşabahçe Invitation Oval Kase 33 cm 32,50 TL
- Paşabahçe Iconic Kase 1540 cc 27,50 TL
- Tefal Simplicty Tava 499 TL
- Tefal Şef Bıçağı 20 cm 229 TL
- Tefal Santoku Bıçağı 229 TL
- Bonera Kulplu Balık Tepsisi 199 TL
- Chef's Pro Karnıyarık Tenceresi 22 cm 159 TL
- Colorina 2 Katlı Kurabiyelik 115 TL
- Colorina Ayaklı Kek Tabağı 26 cm 99 TL
- Chef's Krep Tava 26 cm 89 TL
- Kapaklı Kase Seti 67,50 TL
- 3 Çekmeceli Kutu/Organizer 39,50 TL
- Sürgülü Süzgeç 32,50 TL
- Melamin Nihale / Kepçe Altlığı 27,50 TL
- Benante Baykuş Figürlü Kupa 400 ml 119 TL
- Casilda Home Bardaklı Baş Ucu Sürahisi 700 cc 65 TL
- Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 510 cc 22,50 TL
- Cam Baharatlık 210 cc 19,50 TL
- Glass in Love Cam Kupa 250 cc 15 TL
- Vakumlu Saklama Kabı 3 Litre 29,50 TL
- Vakumlu Saklama Kabı 2 Litre 24,50 TL
- Vakumlu Saklama Kabı 0,5 Litre 12,50 TL
- Okyanus Home Limon Press 24,50 TL
- Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 59 TL
- Kaymaz Banyo Taburesi 49 TL
- Saplı Gırgır 39,50 TL
- Kalorifer Peteği Fırçası 22,50 TL
- Faraş ve Sabunluk Çeşitleri 11,50 TL
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