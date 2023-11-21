23 Kasım'da A101'de Büyük Teknoloji İndirimi: Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Türkiye'nin dört bir yanında bulunan 12.000'den fazla A101 mağazası, 23 Kasım'da müşterilerine eşsiz teknolojik ürünler sunmaya hazırlanıyor. Her bütçeye uygun, kaliteli ve yenilikçi ürünlerle dolu bu özel günde, A101’in reyonlarında neler bulabileceğinizi keşfedin.

Türkiye'nin dört bir yanında bulunan 12.000'den fazla A101 mağazası, 23 Kasım'da müşterilerine eşsiz teknolojik ürünler sunmaya hazırlanıyor. Her bütçeye uygun, kaliteli ve yenilikçi ürünlerle dolu bu özel günde, A101’in reyonlarında neler bulabileceğinizi keşfedin.

Yeni Nesil Akıllı Televizyonlarla Evlerinizi Yenileyin

A101, Toshiba ve Samsung gibi önde gelen markaların en son model televizyonlarını sizler için sunuyor. 65 inç Toshiba Ultra HD Smart TV'ler ve Samsung Full HD Smart TV'ler gibi seçenekler, dahili Wi-Fi ve Wireless Display özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu televizyonlar, evinizin eğlence merkezini yeniden tanımlayacak.

Beyaz Eşyada Kaçırılmayacak Fırsatlar

Çamaşır makinelerinden bulaşık makinelerine, buzdolaplarından küçük ofis tipi buzdolaplarına kadar A101, beyaz eşya konusunda da sizi düşündü. SEG ve REGAL markalarının son teknoloji ürünleriyle ev işleriniz artık çok daha kolay ve ekonomik.

Akıllı Telefonlar ve Çok Fonksiyonlu Yazıcılar

Reeder cep telefonlarından Canon tanklı yazıcılara kadar teknoloji reyonu, yeni nesil akıllı cihazlarla dolup taşıyor. Üstelik bu ürünler, avantajlı fiyatlarla sunuluyor.

Müzik ve Kişisel Bakım Ürünlerinde Sınırsız Seçenek

A101, müzikseverlere özel dijital piyanolar ve orglar sunuyor. Ayrıca, kişisel bakım ürünlerinde de özel fiyatlarla karşınıza çıkıyor. Saç düzleştiricilerden erkek bakım setlerine kadar geniş bir yelpazede, kaliteyi uygun fiyatlarla bulacaksınız.

Küçük Ev Aletlerinde Dev İndirimler

Mutfaklarınızı yenilemek için harika bir fırsat! Mikserlerden elektrikli süpürgelere, IPL tüy alma cihazlarından buharlı temizleyicilere kadar her türlü ihtiyaca yönelik küçük ev aletleri, A101’de sizi bekliyor.

Türkiye’nin 81 ilinde ve her bir ilçesinde, 600’ün üzerinde tedarikçisi ile perakende sektörünün öncü şirketleri arasında yer alan A101, 23 Kasım günü birbirinden değerli teknolojik ürünleri satışa sunacak.

Yeni Nesil Televizyonlar A101 Marketlerinde Alıcıları Bekliyor

Dahili Wi-Fi ve Wireless Display özelliklerine sahip TOSHIBA 65UL2163DT/2 65’’ Ultra HD Smart TV, 16.499 TL fiyatıyla A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de tüketicilere sunuluyor.

Dahili Wi-Fi özellikli bir diğer televizyon olan TOSHIBA 55UA2263DT/ 55UA2363DT 55" Ultra HD Android TV ise 12.999 TL fiyatında bulunuyor.

SAMSUNG 40T5300 40" Full HD Smart TV, dahili HD uydu alıcısıyla birlikte 10.499 TL.

TOSHIBA 32W2163DT/2 32W2263DT 32” Uydu Alıcılı Smart LED TV, içerdiği dahili Wi-Fi ve Wireless Display özellikleriyle 5.499 TL’ye satışta.

Beyaz Eşyada Özel Fiyatlı Ürünler A101’de

1200 devirli ve 15 programlı SEG CM 1012 10 kg Çamaşır Makinesi, 8.999 TL fiyatla A101 mağazalarında ve a101.com.tr’de.

12 kişilik yıkama kapasitesiyle A101 beyaz eşya reyonunda ve a101.com.tr’de satışa sunulan SEG BM 6001 6 Programlı Bulaşık Makinesi ise 7.399 TL.

SEG ST 283 Buzdolabı, 242 L net hacmiyle ve değiştirilebilir kapı açılış özelliğiyle 6.699 TL’ye haftanın beyaz eşyaları arasında yerini alıyor.

89 L net hacimli REGAL RGL 90 BT/BT 1001 Büro Tipi Buzdolabı, 2 adet soğutucu raf özelliğiyle ve 3.899 TL fiyatıyla alıcıları bekliyor.

A101 Teknoloji Reyonunda Bu Hafta

4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza özelliğiyle REEDER S19 MAX 4/64GB Cep Telefonu, 2.699 TL’lik fiyatıyla satışa sunuluyor.

Yazıcı, tarayıcı ve fotokopi özelliklerini içerisinde bulunduran CANON G3430 Tanklı Yazıcı, 3.599 TL’ye mağazalarda.

OTG desteği olan cihazlar ile uyumlu HI-LEVEL 64 GB USB Bellek, 99,90 TL.

LENOVO HF130 Kulaklık ise 79,90 TL’ye satışta.

PIRANHA Akıllı Bileklik, aktivite kalori ölçümü yapabiliyor ve 169 TL fiyatıyla raflarda yerini alıyor.

OUKITEL Buds Pro Bluetooth TWS Kulaklık, 199 TL’ye tüketicileri bekliyor.

Birbirinden Çeşitli Küçük Ev Aletleri A101 Mağazalarında Beğenilere Sunuluyor

4 L paslanmaz çelik karıştırma haznesi ve 6 kademeli hız kontrolü özelliğiyle FAKIR Magichef Stand Mikser, 2.499 TL’ye satışa çıkıyor.

KIWI KVC 4105 Elektrikli Süpürge, yıkanabilir hava çıkış filtresi özelliğiyle 899 TL.

1.299 TL fiyata ve tüylerin yeniden çıkmasını engelleyen yeni IPL teknolojisine sahip KIWI Kep-6833 IPL Tüy Alma Cihazı, A101 raflarında ve a101.com.tr’de tüketicilerle buluşuyor.

GOLDMASTER Papatya GM-7321S Çay Makinesi, 1 L kapasiteli cam demliği ve 1,7 L BPA içermeyen sağlıklı plastik su haznesiyle birlikte 899 TL’ye satışta.

Toz torbasız kullanımıyla ARZUM AR4096 Dikey Süpürge, 999 TL’ye beğenilere sunuluyor.

599 TL fiyatlı, kompakt ve taşınabilir tasarımlı KIWI KVC-4086 Şarjlı El Süpürgesi, araba temizliği için de kullanıma uygun olmasıyla tüketicilere pratik ve kullanışlı bir hizmet sağlıyor.

9 farklı aksesuarı içerisinde bulunduran KIWI KSC 4210 Buharlı Temizleyici, 599 TL fiyata sahip.

Tek düğme ile kolayca kullanılabilen KIWI KSPG-4813 Otomatik Baharat Değirmeni, 199 TL.

Anne ve bebek kullanımına uygun BPA içermeyen malzemeden üretilen KIWI KWP 8513 Şarjlı Su Pompası, 89,90 TL fiyatıyla alıcılarını bekliyor.

A101’den Müzikseverlerin Yüzünü Güldürecek Ürünler

380 enstrüman sesi, 180 ritim ve 80 örnek şarkıyı içerisinde bulunduran JWIN SDP-215 88 Tuşlu Çekiç Aksiyonlu Dijital Piyano, 13.990 TL’ye müzikseverlere sunuluyor.

JWIN MK-1261B 61 Tuşlu Org ise 16 ton, 10 ritim ve 6 demo şarkısıyla 549 TL.

Kişisel Bakım Ürünleri Tüketicilerle Buluşmaya Devam Ediyor

APRILLA AHS 2026 Saç Düzleştirici, 249 TL fiyatıyla A101 kişisel bakım reyonunda bulunuyor.

2 saat çalışma süreli APRILLA AHC-5019 Erkek Bakım Seti, 349 TL fiyatıyla kişisel bakımına dikkat eden erkekleri bekliyor.