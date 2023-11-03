2023 “Şahane Kasım” Fırsatları MediaMarkt'ta Başladı!

Avrupa’nın açık ara bir numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, aylardır beklenen Şahane Kasım fırsatlarını bugün başlatıyor. 6 Kasım Pazartesi gününe kadar devam edecek kampanya kapsamında, birbirinden farklı binlerce ürün çeşitli fırsatlarla satışa sunulacak.