2023 “Şahane Kasım” Fırsatları MediaMarkt'ta Başladı!
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Avrupa’nın açık ara bir numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, aylardır beklenen Şahane Kasım fırsatlarını bugün başlatıyor. 6 Kasım Pazartesi gününe kadar devam edecek kampanya kapsamında, birbirinden farklı binlerce ürün çeşitli fırsatlarla satışa sunulacak.
Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan, Avrupa’nın açık ara bir numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, aylardır beklenen Şahane Kasım kampanyasını bugün itibarıyla başlattı. MediaMarkt’ın kampanyası kapsamında, akıllı telefondan bilgisayara , tabletten televizyon ve robot süpürgeye kadar binlerce ürün çeşitli fırsatlarla satışa sunulacak.
Kampanya kapsamında;
- Apple iPhone 13 128 GB Akıllı Telefon 34.999 TL’den
- Samsung Galaxy Tab A9 4/64 GB 4.999 TL’den
- Casper Nirvana Core i5-1235U/8 GB RAM/500GB SSD Dizüstü Bilgisayar 15.999 TL’den
- PEAQ PQ43DAL540 Smart Uydu Alıcılı Led TV 6.999 TL’den
- Dreame D9 MAX VACUUM MOP Robot Süpürge 7.999 TL’den satışa sunulacak.
MediaMarkt’ın kampanyası 6 Kasım tarihine kadar Türkiye genelindeki 96 mağazasında, mediamarkt.com.tr’de ve mobil uygulamasında geçerli olacak.
Tüketiciler kampanyaya dair detaylara MediaMarkt Şahane Kasım adresinden ulaşabilirler.
Kaynak:
Aktüel