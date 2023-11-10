11-14 Kasım ŞOK Marketlerden hafta sonu çılgın indirim! Poşetler yetmeyecek !
ŞOK Aktüel 11 Kasım ürünleri neler? ŞOK hafta sonu indirim var mı? ŞOK Market ürün indirimleri neler? ŞOK Markete hangi ürünler gelecek? İşte ŞOK Market 11 Kasım- 14 Kasım ürün kataloğu
ŞOK MARKET 11 KASIM CUMARTESİ ÜRÜN KATALOĞU
Fakir Mia Baskül 339 TL
Çift Kişilik Fitilli Battaniye 399 TL
Everest Ev HM20 Smart Tv Air Mouse ve Kumanda 149 TL
Kadın Wellsoft Ev Babeti 49,95 TL
HDMI Kablo 30,95 TL
Asonic 32'-55' Lcd Led TV Askı Aparatı 99,95 TL
Sinbo 4604 Toz Torbasız Cyclonic Elektrikli Süpürge 1.499 TL
Wellsoft Tv Battaniyesi 159 TL
Kadın Şal Yaka Fitilli Sabahlık 299 TL
Kadın Ponponlu Terlik 54,95 TL
Erkek Terlik 59,95 TL
Yum Masa Sandalye 1 Adet 829 TL
Yum Masa Sandalye 2 Adet 1.099 TL
Yum Konsol 1.099 TL
Oyuncak Dolabı 739 TL
Çok Amaçlı Dolap 1.179 TL
Doly Mini Dolap 1.349 TL
Puflu Ayakkabılık 1.229 TL
Makyaj Masası 1.229 TL
3 Katlı Modern Ayakkabılık 1.099 TL
Masa Sandalye Takımı 3.079 TL
Altus AL50 UHD 4K Ultra HD 127 Ekran Smart Led TV 11.499 TL
Hoover 5 Programlı Bulaşık Makinesi 8.499 TL
Fujiplus Elia 18000 BTU Inverter Klima 19.999 TL
Altus 6 Kg Çamaşır Makinesi 7.599 TL
Altus AL 1200 Devir 10 Kg Çamaşır Makinesi 11.899 TL
Altus Çift Kapılı Buzdolabı 12.699 TL
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