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11-14 Kasım ŞOK Marketlerden hafta sonu çılgın indirim! Poşetler yetmeyecek !

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11-14 Kasım ŞOK Marketlerden hafta sonu çılgın indirim! Poşetler yetmeyecek !
ŞOK Aktüel 11 Kasım ürünleri neler? ŞOK hafta sonu indirim var mı? ŞOK Market ürün indirimleri neler? ŞOK Markete hangi ürünler gelecek?

ŞOK Aktüel 11 Kasım ürünleri neler? ŞOK hafta sonu indirim var mı? ŞOK Market ürün indirimleri neler? ŞOK Markete hangi ürünler gelecek? İşte ŞOK Market 11 Kasım- 14 Kasım ürün kataloğu

ŞOK MARKET 11 KASIM CUMARTESİ ÜRÜN KATALOĞU

Fakir Mia Baskül 339 TL

Çift Kişilik Fitilli Battaniye 399 TL

Everest Ev HM20 Smart Tv Air Mouse ve Kumanda 149 TL

Kadın Wellsoft Ev Babeti 49,95 TL

HDMI Kablo 30,95 TL

Asonic 32'-55' Lcd Led TV Askı Aparatı 99,95 TL

Sinbo 4604 Toz Torbasız Cyclonic Elektrikli Süpürge 1.499 TL

Wellsoft Tv Battaniyesi 159 TL

Kadın Şal Yaka Fitilli Sabahlık 299 TL

Kadın Ponponlu Terlik 54,95 TL

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Erkek Terlik 59,95 TL

Yum Masa Sandalye 1 Adet 829 TL

Yum Masa Sandalye 2 Adet 1.099 TL

Yum Konsol 1.099 TL

Oyuncak Dolabı 739 TL

Çok Amaçlı Dolap 1.179 TL

Doly Mini Dolap 1.349 TL

Puflu Ayakkabılık 1.229 TL

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Makyaj Masası 1.229 TL

3 Katlı Modern Ayakkabılık 1.099 TL

Masa Sandalye Takımı 3.079 TL

Altus AL50 UHD 4K Ultra HD 127 Ekran Smart Led TV 11.499 TL

Hoover 5 Programlı Bulaşık Makinesi 8.499 TL

Fujiplus Elia 18000 BTU Inverter Klima 19.999 TL

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Altus 6 Kg Çamaşır Makinesi 7.599 TL

Altus AL 1200 Devir 10 Kg Çamaşır Makinesi 11.899 TL

Altus Çift Kapılı Buzdolabı 12.699 TL

Kaynak:Haber Kaynağı

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