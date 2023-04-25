James Dyson Vakfı'nın şubat ayında gerçekleşen depremler ardından yaptığı bağış ile kâr amacı gütmeyen Türk yardım kuruluşu AÇEV tarafından kurulan mobil eğitim ünitesi, deprem bölgesinde yaşayan çocukları eğitim programı uygulamalarıyla buluşturacak ve psikososyal destek sağlayacak. James Dyson Vakfı'nın çocukların yaratıcılık becerilerini geliştirmesi için tasarlanan Görev Kartları da dahil olmak üzere çocuk dostu alanlar ve eğitim materyalleriyle donatılan mobil eğitim ünitesi; çocukların öğrenmesine, akranlarıyla oynamasına ve psikososyal destek almasına olanak tanıyacak. Mobil eğitim ünitesi, 3-7 yaş arası çocuklara, uygulamalı ve sanatla ilgili etkinlikler, ebeveynlerine ise çocuklarının iyi olma halini ve gelişimlerini destekleyecek destek programları ile ulaşacak. Ünite aynı zamanda merkezden uzak köylerde, ebeveynlere ve kadınlara yönelik toplum bilgilendirme oturumları gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Tasarlanan mobil eğitim ünitesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan itibaren deprem bölgesindeki özellikle de eğitim alanında afetten en çok etkilenen yerleri gezmeye başladı. Gaziantep’in, Nurdağı bölgesinden başlayan proje, şehir merkezine uzak köyleri ziyaret edecek. İki yıl süreyle 800’den fazla çocuğa ulaşılması hedeflenen projeyle; bölgede yaşayan çocuk ve ebeveynlere eğitim konusunda yardımcı olmak ve çocuklar için bir normalleşme sağlamak isteniyor.

James Dyson Vakfı Küresel Başkanı Juliet Charman projeye ilişkin açıklamasında, "Depremden etkilenen çocuklara eğitim sağlama ve yardımcı olma çabalarında Türkiye'yi ve AÇEV'i desteklemekten gurur duyuyoruz. Vakıf olarak uygulamalı, pratik öğrenmenin geleceğin problem çözücülerini yaratmak, özellikle de geleceğimizi şekillendirecek yeni nesil mühendisleri desteklemek için gerekli olduğuna inanıyoruz. AÇEV'in mobil eğitim ünitesinin ziyaret ettiği çocukların yaşamları üzerinde yaratacağı olumlu etkiyi görmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.

AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt ise, “AÇEV olarak misyonumuz, her çocuğa hayatlarının ilk yıllarından itibaren tam potansiyellerine ulaşma fırsatı vermek. Erken yaşlardan itibaren her çocuğun eşit fırsatlara sahip olması, gelişimlerini destekleyecek demokratik aile ortamına, eğitime ve eğitici malzemelere ulaşabilmeleri ile mümkün. Depremden etkilenen çocukların iyi olma hallerini ve gelişimlerini desteklemek için hem çocuklarla hem de ebeveynleri ile buluşmamıza olanak sağlayan James Dyson Vakfı ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. James Dyson Vakfı'nın bağışıyla kurulan mobil eğitim ünitesi ile depremden etkilenen 800'den fazla çocuğa ulaşarak öğrenmeye devam etmelerine destek olacağız." dedi.

AÇEV ve James Dyson Vakfı, afetin yaralarının sarılmasında uzun süreli olumlu bir etki yaratmak için birlikte çalışmaya devam edecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ