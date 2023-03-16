PUBG MOBILE’ın Infinix sponsorluğunda düzenlediği 2023 PUBG MOBILE Pro League (PMPL) Türkiye Bahar Sezonu’nda Türkiye'nin en iyi 20 PUBG MOBILE Espor takımı şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele içerisine girecek.

Türkiye'nin en iyi 20 PUBG MOBILE espor takımının karşı karşıya geleceği Infinix sponsorluğundaki 2023 PMPL Türkiye Bahar Sezonu, 20 Mart Pazartesi günü saat 21:00 itibari ile başlıyor. Yepyeni bir format ile oyuncuların karşısına çıkacak olan 2023 PMPL Türkiye Bahar Sezonu’nda toplam 2.8 milyon TL ödül havuzu bulunuyor.

Altı haftalık lig aşamasının ardından bir hafta sürecek final aşaması ile kıyasıya bir mücadeleye ev sahipliği yapacak olan 2023 PMPL Türkiye Bahar Sezonu, 23 Nisan tarihine kadar devam edecek. Turnuvanın büyük finalleri ise 28 - 30 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Turnuvada başarılı olan takımlar ise PMPL Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak ve ülkemizi temsil edecek.

Super hafta sonu geri dönüyor

Rekabetin ön planda olduğu ve tüm karşılaşmaların PUBG MOBILE Türkiye Youtube, PUBG MOBILE Esports Türkiye Youtube, Tiktok ve Facebook kanallarından canlı olarak yayınlanacağı turnuvada “Süper Hafta Sonu” sistemi de geri dönüyor. Süper Hafta sonu maçlarında alınan bonus puanların hesaplanması ile Finallere kalacak ilk 16 takım belirlenecektir.

Ünlü yayıncıların takımları PMPL’de yarışacak

PMPL’de ayrıca ünlü PUBG MOBILE yayıncılarının takımları da mücadele edecek. Barış G’nin takımı S2G Esports, Egoist Pati’nin takımı Fire Flux, Barbar’ın takımı Solo Bad Boys Reborn, Mezarcı’nın takımı Kaos Esports ve Barış Bra’nın takımı Bra Esports PMPL’de şampiyonluk kovalayacak.

Ayrıca PMNC’de başarılı olarak bir üst lig olan PMPL’e çıkan Digital Athletics, Getso Esports, Kaos Esports, Solo Bad Boys Reborn, Melise Esports, Mavidance Esports, Galatasaray Esports ve Galakticos rekabeti çok daha yukarı taşıyacak.

2.8 milyon TL’lik ödül havuzu

Toplamda 2.8 milyon TL (150.000$) ödül havuzuna sahip olan turnuvanın şampiyonu en az 12.000$, 2. takım en az 10.500$ ve 3. takım ise en az 9.000$ ödül kazanma şansına sahip olacak. Turnuvaya katılan takımlar sonuncu dahi olsa turnuvaya giriş ücreti olan 3.000$’lik ödülü kasalarına koyacaklar. Süper hafta sonunda alınan her galibiyet başına 1.000 dolar ödül verilirken büyük finalin en iyi oyuncusu ise (MVP) 1.500$ ödül kazanacak.

Infinix, PMNC ve Yükselen Yıldızlar’dan sonra PMPL Türkiye’nin de sponsoru

Yüksek performansı uygun fiyatla kullanıcılarla buluşturan Infinix, NOTE 12 Serisi ile mobil oyun severlerin ihtiyacı olan güçlü işlemci, yüksek ekran tazeleme oranı ve yüksek hızlı şarjı bir araya getiriyor.

Güçlü, şık ve uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri ile tanınan Infinix, 2023 PMPL Türkiye Bahar Sezonu’nun ana sponsoru oldu. Daha önce PMNC ve Türkiye'nin en büyük topluluk turnuvası olan Yükselen Yıldızlar Turnuvası’na sponsor olan Infinix, PUBG MOBILE ile yaptığı işbirliği ile espor sektörüne destek olmaya devam ediyor.

2023 PMPL Türkiye Bahar Sezonu takvimi

Lig Aşaması:

20 – 22 Mart

31 Mart – 2 Nisan

14 – 16 Nisan

Süper Haftasonu:

24 – 26 Mart

7 – 9 Nisan

21 – 23 Nisan

Finaller:

28 – 30 Nisan

Turnuvada Yer Alan Takımlar

S2G Esports

Beşiktaş Esports

Ozarox Esports

Fire Flux Esports

GMT Esports

New Boss Esports

Bra Esports

İstanbul Wildcats

Next Rüya

Regnum Carya Esports

FUT Esports

Şahangiller Esports

Digital Athletics

Getso Esports

Kaos Esports

Solo Bad Boys Reborn

Melise Esports

Mavidance Esports

Galatasaray Esports

Galakticos

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi