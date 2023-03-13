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Rabia (kayınvalidesi Yasemin ile birlikte)

Merve (kayınvalidesi Türkan ile birlikte)

Hatice (kayınvalidesi Hüsniye ile birlikte)

Özlem (kayınvalidesi Nurten ile birlikte)

Çeyrek altını kazanan gelin Hatice oldu.

Yarı finale sayılı günler kala 30 bileziğin sahibi hangi gelin ve kayınvalide kazanacak?

Kanal D ekranlarının gündüz kuşağı kadın programı Gelinim Mutfakta, 6 Şubat depremle birlikte ara veren program 27 Şubat itibariyle yayına tekrar başladı. Bugün 13 Mart Pazartesi günü itibariyle saat 13.00'da ekranlarda olacak. Nursel Engin'in sunumuyla birlikte gelinlerin yaptıkları tabakları oylayan kayınvalideler günün birincisini seçecek.