Kanal D ekranlarının gündüz kuşağı kadın programı Gelinim Mutfakta, 6 Şubat depremle birlikte ara veren program 27 Şubat itibariyle yayına tekrar başladı. Bugün 13 Mart Pazartesi günü itibariyle saat 13.00'da ekranlarda olacak. Nursel Engin'in sunumuyla birlikte gelinlerin yaptıkları tabakları oylayan kayınvalideler günün birincisini seçecek.

Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? 3 Mart 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı! - Magazin Haberleri

Yarı finale sayılı günler kala 30 bileziğin sahibi hangi gelin ve kayınvalide kazanacak?  

13 Mart 2023 Gelinim Mutfakta Puan Durumu

Hatice: 17 puan

Rabia: 13 puan

Merve: 13 puan

Özlem: 10 Puan

Çeyrek altını kazanan gelin Hatice oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİMLER YARIŞIYOR?

Özlem (kayınvalidesi Nurten ile birlikte)

Hatice (kayınvalidesi Hüsniye ile birlikte)

Merve (kayınvalidesi Türkan ile birlikte)

Rabia (kayınvalidesi Yasemin ile birlikte)

Çeyrek Altın Kazanan Gelinler

Merve: 3 Çeyrek Altın

Özlem: 4 Çeyrek Altın

Rabia: 4 Çeyrek Altın

Hatice: 5 Çeyrek Altın

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi