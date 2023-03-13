Kanal D ekranlarının gündüz kuşağı kadın programı Gelinim Mutfakta, 6 Şubat depremle birlikte ara veren program 27 Şubat itibariyle yayına tekrar başladı. Bugün 13 Mart Pazartesi günü itibariyle saat 13.00'da ekranlarda olacak. Nursel Engin'in sunumuyla birlikte gelinlerin yaptıkları tabakları oylayan kayınvalideler günün birincisini seçecek.
Yarı finale sayılı günler kala 30 bileziğin sahibi hangi gelin ve kayınvalide kazanacak?
13 Mart 2023 Gelinim Mutfakta Puan Durumu
Hatice: 17 puan
Rabia: 13 puan
Merve: 13 puan
Özlem: 10 Puan
Çeyrek altını kazanan gelin Hatice oldu.
GELİNİM MUTFAKTA KİMLER YARIŞIYOR?
Özlem (kayınvalidesi Nurten ile birlikte)
Hatice (kayınvalidesi Hüsniye ile birlikte)
Merve (kayınvalidesi Türkan ile birlikte)
Rabia (kayınvalidesi Yasemin ile birlikte)
Çeyrek Altın Kazanan Gelinler
Merve: 3 Çeyrek Altın
Özlem: 4 Çeyrek Altın
Rabia: 4 Çeyrek Altın
Hatice: 5 Çeyrek Altın
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi