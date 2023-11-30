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Yalova'da tersaneler bölgesini su bastı

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Yalova'da tersaneler bölgesini su bastı
Yalova'nın Altınova ilçesinde sağanak etkili oldu. Yalova'da sağanak nedeniyle Altınova ilçesinde bulunan derenin taşmasıyla ilçedeki bahçe, sera ve yollarda su birikintileri oluştu.

Yalova'nın Altınova ilçesinde sağanak etkili oldu. Yalova'da sağanak nedeniyle Altınova ilçesinde bulunan derenin taşmasıyla ilçedeki bahçe, sera ve yollarda su birikintileri oluştu.

Sabah saatlerinde tersaneler bölgesindeki iş yerlerine gelen işçi servisleri ve araçlar zor anlar yaşarken, su dolan arabasını pet şişeyle boşaltmaya çalışan bir kişi cep telefonuyla görüntülendi.

Yolların su altında kaldığı alanlarda iş yerlerine geçiş yapamayan işçiler, tersanelere ait iş makineleriyle yolun karşısına geçebildi.

Meteorolojinin uyarısı üzerine ekiplerini hazır tutan Altınova Belediyesi, akşam saatlerinden itibaren olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışma başlattı.

Şu ana kadar önemli bir olayın yaşanmadığı belirtilirken, ekipler tersaneler bölgesindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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