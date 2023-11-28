TCG Anadolu, 30 Kasım’da Kocaeli’de

Türkiye’nin en büyük yerli ve milli gemisi TCG Anadolu, 30 Kasım’da Kocaeli’ye geliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkilileriyle yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlanmış ve TCG Anadolu’nun İzmit Körfezi’ne giriş yapması kararı alınmıştı. Türkiye’nin milli gururu TCG Anadolu, 30 Kasım Perşembe günü İzmit Körfezi’ne demirleyerek Kocaelilileri selamlayacak ve 06 Aralık Çarşamba gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye’nin liman kentlerini ziyaret eden TCG Anadolu; 30 Kasım’da 14.00-18.00 saatleri arasında 01, 02, 03, 04, 05 ve 06 Aralık tarihlerinde ise 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık kalacak. Milli gururumuz TCG Anadolu’yu Kocaeli’den ve çevre illerden yüzbinlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

TCG ANADOLU’YA BÜYÜKŞEHİRDEN DENİZDEN ULAŞIM

TCG Anadolu’yu ziyaret edecekler için 2 ayrı noktada ziyaretçi girişi oluşturulacak. Araçlarıyla gelecekler için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ana binası arkasında yer alan otoparktan etkinlik alanı ve ziyaretçi girişi kurulacak. Buradan giriş yapacak ziyaretçiler için 1 Mart Vapur İskelesi’ne kadar uzanan bir koridor oluşturulacak. Ayrıca İzmit sahilindeki 1 Mart Vapur İskelesi’nde de ziyaretçi girişi yer alacak. İzmit Körfezi’ne demirleyen TCG Anadolu’yu ziyaret edecek vatandaşlarımız için 1 Mart Vapur İskelesi’nden deniz araçlarıyla ring seferler düzenlenecek. Vapur İskelesindeki kontrol noktasından geçiş yapan ziyaretçiler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin deniz araçlarıyla TCG Anadolu’ya taşınacak. Deniz ulaşımının aksamaması için ise İzmit Körfezi’ndeki Hat 1 ve Hat 3 seferleri 30 Kasım-06 Aralık tarihlerinde Marina İskelesinden yapılacak.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN GÖRÜŞMÜŞTÜ

Dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi olarak adlandırılıyor. TCG Anadolu, Cumhuriyetimizin 100. yılında Kocaelililerin ve çevre illerden geleceklerin ziyaretine açılacak. SİHA, Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı, Hürjet Hafif Taarruz Helikopterinin iniş-kalkış yapabildiği, son teknoloji gelişmiş silahlara sahip TCG Anadolu için Başkan Büyükakın ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkilileri arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlanmıştı. Suda yüzebilen ve karada hareket edebilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı olan ZAHA’ları da taşıyan TCG Anadolu, İzmit Körfezi’ne demirleyecek ve Kocaelilileri selamlayacak.