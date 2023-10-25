Kocaeli'de 20 bin Türk Bayrağı dağıtılacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli’nde de coşku içinde kutlanacak. Bu bağlamda Büyükşehir Belediyesi, kenti Türk bayraklarıyla donatmak için çalışmalara başladı. Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen bayrak dağıtma etkinliğinde esnaf ve vatandaşlara yaklaşık 20 bin adet bayrak hediye edilecek.

KOCAELİ KIRMIZI-BEYAZA BÜRÜNECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında kent genelinde faaliyet gösteren esnaflara 20 bin adet Türk bayrağı dağıtacak. Tüm vatandaşları ev ve iş yerlerini Türk bayrağı ile donatmaya davet edecek olan ekipler, kenti adeta kırmızı-beyaza büründürecek.

DAĞITIM NOKTALARI

Büyükşehir ekipleri bayrak dağıtımına 26 Ekim Perşembe günü (yarın) başlayacak. Ekipler ilk olarak Kocaeli genelinde faaliyet gösteren taksici esnafına bayrak dağıtacak. Cuma, cumartesi ve pazar günleri de tüm ilçelerde kurulan pazar alanlarıyla kentin muhtelif yerlerindeki esnafa 11 bin adet Türk Bayrağı dağıtımı gerçekleştirecek olan ekipler, KESOB’a bağlı 51 Esnaf ve Sanatkâr Odasına ise üyelerine dağıtılmak üzere 9 bin adet Türk Bayrağı bırakacak. Büyükşehir böylece Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında 20 bin adet Türk Bayrağı dağıtımı gerçekleştirmiş olacak.