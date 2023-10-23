Gölcük Terminalinde Çatı Montajı ve Altyapı Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Kocaeli’nin ulaşım yatırımlarında yeni bir sayfa daha açılıyor: Gölcük Terminali yeniden şekilleniyor! Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım standartlarını yükseltmek ve vatandaşların ihtiyaçlarına daha etkin yanıt verebilmek için, Yeni Gölcük Terminali’nde aralıksız çalışmalara devam etmekte. Projede, vatandaşlara maksimum konfor ve rahatlık sağlama hedefleniyor.

Ulaşım Alanında Yenilikler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin liderliğinde, ulaşım alanında sürdürülen yenilikçi projeler birbiri ardına hayata geçiriliyor. Gölcük Terminali’nde de bu yeniliklerin esintilerini görmek mümkün. Terminal, modern ve fonksiyonel yapısı ile bölge halkının ulaşımına önemli katkılar sağlayacak bir merkez haline gelmekte.

Çatı ve Duvar İmalatları

Terminalin inşasında dikkat çeken en önemli aşamalardan biri, çatı montajıdır. Terminal binası, çelik çatı montajı ile sağlam ve estetik bir görünüme kavuşuyor. Ayrıca, zemin kat ve birinci katta tuğla duvar imalatları da titizlikle yürütülüyor.

Altyapı ve Çevre Düzenlemesi

Gölcük Terminali, altyapı imalatları ve çevre düzenlemesiyle de öne çıkıyor. Proje, çevresindeki bordür ve altyapı çalışmaları ile bütünlük gösteriyor ve çalışmalar aksamadan ilerliyor.

Yeni Terminalin Tasarımı ve Özellikleri

Yeni terminal binası, 10 bin metrekare alana yayılan geniş ve kullanışlı bir alan sunuyor. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı yönetiminde şekillenen bu yeni yapı, terminal bölgesinde önemli bir dönüşümü simgeliyor. Terminal, toplamda 1.910 m2 kullanım alanına sahip olacak ve zemin katında; bekleme salonu, yazıhaneler, çay ocağı, mescitler, emanet odası, güvenlik odası ve tuvaletler bulunacak. Birinci katta ise; ofisler, depo, personel soyunma odası, havalandırma santrali, elektrik odası ve tuvaletler yer alacaktır.

Vatandaşların Konforu İçin

Gölcük Terminali, 13 peron ile bölge halkının ulaşım hizmetlerinde yeni bir standart belirliyor. Vatandaşların rahat ve konforlu bir ulaşım deneyimi yaşamaları için tasarlanan terminal, Kocaeli’nin ulaşım ağında önemli bir yere sahip olacak.