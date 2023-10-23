Egeli Üreticiler, Korunmaya Muhtaç Hayvanlara Destek Oluyor

Ege Bölgesi'nden kedi ve köpek maması ihracatında lider konumda bulunan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, hayvan barınaklarına bedelsiz mama sağlama konusundaki sosyal sorumluluk projelerini sürdürüyor.

Bölgesel Liderlik ve Sosyal Sorumluluk

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin Başkanı Muhammet Öztürk, Ege Bölgesi'nin kedi-köpek maması üretimi ve ihracatında öne çıktığını belirtti. Birliğin, İzmir Menderes'te yer alan 'Şopengazi Nebiha Deprem Bakımevi'ni ziyaret ederek, korunmaya muhtaç hayvanlara destek olmak için bedelsiz mama temin ettiğini vurguladı. Başkan Öztürk, "Her ay farklı bir barınağa yardım elini uzatmayı planlıyoruz. Bu ayki desteklerimizde DFC Pet firmamızın katkıları büyük oldu." dedi.

Küresel Ticaret ve İhracat Başarısı

Öztürk, 2022'de kedi-köpek maması küresel ticaret hacminin 23 milyar dolar olduğunu ifade etti. Türkiye'nin bu alanda önemli bir oyuncu haline geldiğine dikkat çekerek, "Hayvan hakları konusundaki bilinci artırmak ve farkındalığı yükseltmek için çabalıyoruz. Türk mamaları hem yerelde hayvanlarımızın ihtiyaçlarını karşılarken hem de ihracatta başarılarıyla dikkat çekiyor." diye belirtti. 2021 yılında Türkiye'nin 54 milyon dolarlık kedi-köpek maması ihracatı yaptığına işaret eden Öztürk, bu rakamın 2022'de %64'lük bir artışla 88,5 milyon dolara çıktığını aktardı. Türkiye'nin 2022'de 94 farklı ülkeye kedi-köpek maması ihraç ettiğini vurgulayan Başkan, 2023'ün ilk 9 ayında 89 milyon dolarlık ihracat yapıldığını ve bu ihracatın %60'ının Birlik tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Öztürk son olarak, "2023'te kedi-köpek maması ihracatımızın 110 milyon dolara ulaşmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.