Diyarbakır'da Korkutan Otobüs Yangını

Diyarbakır, Türkiye'nin en hareketli şehirlerinden biri olup, yoğun trafik akışına sahiptir. Ancak, bu hareketliliğin içinde bazen beklenmedik olaylar meydana gelebilir. İşte bu yazımızda, Diyarbakır'daki bir otobüs yangınından yola çıkarak, yolculuk güvenliği ve tedbirlerine dair önemli bilgileri paylaşıyoruz.

Trafikte Güvenlik: Her Zaman Öncelikli Olmalı

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da ilginç bir olay yaşandı. Silvan-Diyarbakır kara yolunda seyir halinde olan 73 DK 973 plakalı bir yolcu otobüsü, Kasımlı Mahallesi yakınlarında motor kısmından alev aldı. Neyse ki, otobüsün içerisinde yolcu bulunmuyordu. Bu olay, trafikteki güvenlik önlemlerinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Olayın Detayları ve Alınan Tedbirler

Sürücü, otobüsten yükselen dumanı fark edince hemen aracı güvenli bir şekilde yol kenarına park etti. Bu hızlı müdahale sayesinde, olası bir facianın önüne geçildi. Olay yerine hızla 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri de güvenlik önlemi olarak yolu geçici süreyle trafiğe kapattı.

Yangın Kontrol Altına Alındı

İtfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ancak, otobüs maalesef kullanılamaz hale geldi. Yangının söndürülmesinin ardından kara yolu tekrar ulaşıma açıldı.