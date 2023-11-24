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Bodrum'da tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü

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Bodrum'da tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir çocuk, tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir çocuk, tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü.

Umurça Mahallesi Yaka Sokak'ta D.D. (16) ile annesi Figen B. (47) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmada D.D, annesini bıçakladı. Yaralı halde evinin bahçesine çıkan kadın yardım istedi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Eve gelen polis ekipleri, D.D'yi gözaltına aldı.

Olay sırasında kadının 12 yaşındaki çocuğunun da evin içerisinde olduğu öğrenildi.

Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Figen B'nin cenazesi otopsi için Bodrum Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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