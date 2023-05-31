Ayça Bingöl, İrem Helvacıoğlu, Alp Navruz, Bihter Dinçel ve Mesut Akusta gibi başarılı isimlerin yer aldığı Yürek Çıkmazı dizisi için TRT 1 kanalında yeni sezon içi akıbeti belli oldu.

Yürek Çıkmazı dizisi ekranlara 28. bölümde veda edecek

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dün akşam 26. bölümüyle ekranlara gelen dizi, 28. bölümde final yapacak. Dizi, Atike Hınçlıer'in aynı adlı kitabından uyarlanmış olup kadına şiddet konusunu etkileyici bir şekilde ele almaktadır. Dizi, daha önce kadına şiddet sahnelerinden dolayı izleyicilerin tepkisini çekmişti.

Yürek Çıkmazı Dizisinin Konusu

Yürek Çıkmazı dizisi, Atike Hınçlıer'in aynı adlı romanından uyarlanmış bir yapım olarak bilinmektedir. Dizi, kadına şiddet konusunu ele alırken aynı zamanda aşk, aile ilişkileri ve hayatın zorluklarına odaklanmaktadır.

Hikaye, genç bir kadın olan Zeliha'nın yaşadığı zorlu hayatı merkezine almaktadır. Zeliha, ailesi tarafından istenmeyen bir evlilik yapmaya zorlanır ve zorbalığa uğrar. Ancak kararlılıkla mücadele eden Zeliha, kendi özgürlüğünü elde etmek için mücadele etmeye karar verir.

Zeliha, hayatta kalma mücadelesi verirken yolu Cemal ve Baran gibi iki farklı erkekle kesişir. Cemal, Zeliha'ya yardım eden ve ona destek olan bir doktordur. Baran ise genç kadının kalbini kazanmaya çalışan bir mafya lideridir. Zeliha, bu iki erkek arasında kalırken hem geçmişle yüzleşmek zorunda kalır hem de kendisine yeni bir hayat kurma çabası içerisindedir.

Yürek Çıkmazı dizisi, kadına şiddetin yanı sıra toplumsal sorunları da ele alarak izleyicilere güçlü bir mesaj vermeyi hedeflemektedir. Aşk, dram ve gerilim unsurlarını bir araya getiren dizi, karakterlerin hayatta kalma mücadelesi ve kişisel gelişimleri etrafında ilerlerken izleyicilere duygusal bir deneyim sunmaktadır.