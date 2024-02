TSK... TÜRK ORDUSU

Büyük Asker Büyük İnsan Mustafa Kemal Atatürk ve onun kurduğu TÜRK ORDUSU..

Yazıma başlamadan önce GÖKTÜRK Ordularının başında ki korkusuz Cengaver Komutan, KÜL TEĞIN ve ondan sonra gelen tüm Türk kumandanların, askerlerin ve son Başkumandan ATATÜRK'ü şükranla, minnetle anarak rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları Cennet olsun.

Tarih az geldiğini göstermiş ve onu Anafartalar kahramanı olarak sinesine basmıştır.

Hamilton’un hatıralarından :

------- Dövüştüğüm askerin kabiliyetini, cesaret ve kahramanlığını iyi bildiğim için, Çanakkale topraklarını bir hafta geceli gündüzlü dövdüm ve kani oldum ki bu toprakların altında ve üstünde artık yaşayan kalmamıştır. Derhal kararımı verdim ve huruç hareketine geçtim, dürbünümle cephelere baktığım zaman gözlerime inanamadım. Topraktan sanki yeni asker fışkırıyordu. İşte kazanılmak üzere bulunan savaşın kaderini mavi gözlü bir yarbay, bir anda değiştirdi.

Şimdi bize düşen vazife gerek bu eşsiz kumandanın ve gerekse kumanda ettiği askerin önünde hürmetle eğilmekten başka işimiz kalmamıştır.

Çanakkale!... Hayır geçilmez kale, geçmek isteyenleri altına alan topraklar.

Türk devrim tarihini iyi incelemiş bir yazar, Norbert Von Bischoff, Burhan Belge'nin çevirdiği " ANKARA " adlı kitabında diyor ki:

<< Böyle bir orduda, bütün dünyanın takdirini kazanan zaferleri yapacak kumandanların ve kıtaların çıkması, ancak Türk Milletinin yüksek cengâverlik vasıfları ile kabili izahtır. Nitekim, Türk ordusu, binbir harici müşkülat ile dolu olan kısa bir devrenin içinde genç Türkler tarafından biraz ıslah edilir edilmez, stratejik durumun kötülüğüne rağmen Balkan Harbinde şerefiyle çarpışmış ve az sonra büyük savaşta, Osmanlı Ordusunun çoktan unutulmuş olan eski şanlılığını imparatorluğun inhilâlinden az evvel tekrar ortaya koyan bir kahramanlık sahnesiyle Gelibolu zaferini kazanmıştır. >>

Osmanlı Ordusunda çalışan Alman Kumandanlardan Von Kress'in Türk subayları ve kumandanları hakkında yazdıkları, eksiği ve fazlayı göstermektedir:

<< 1914 senesinde, yaşları henüz otuza basmış ve Harp Akademisinden yetişmiş ve tümen ve alay kumandanları olan genç Türk subaylarının ekserisi, zeki, enerjik ve çalışkan kimselerdi. Bunların Harp Akademisinde Alman öğretmenlerinden aldıkları nazâri bilgi- bilhassa harp tarihi sahasında - biz Almanları ekseriya hayrete düşürecek derecede mükemmeldi. Onlarda teşkilâtçılık istidadı da vardı ve kıtalarını muharebede idare edebiliyorlardı.>>

Milli Mücadelede en büyük şans, dâhi bir Başkumandanın emrinde, hepsi genç, idealist bir seçkin subay kadrosu tarafından idare edilmesidir.

Türkiye’nin ilk aydın kadrosunu subaylar teşkil eder. İlk Batı tipi okullarda subaylar okumuşlar, ilk Batılı öğretmenlerden onlar ders görmüşler, tahsil veya staj için Batıya gidenler yine subaylar olmuştur.

Orta Asya'dan gelen cengaverliğini, alp oluşlarını unutmadılar hiç.

Şanlı Türk Ordusuna giren her asker şöyle and içer:

( Hazarda, seferde, karada, denizde ve havada her zaman ve her yerde milletime ve cumhuriyetime doğruluk ve muhabbetle hizmet ve kanunlara ve nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime ve askerliğin namusunu, Türk Sancağının şanını canımdan aziz bilip icabında vatan, Cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve hayatımı feda edeceğime namusum üzerine and içerim. )

Orduda ahlâk ve maneviyatın yükselmesine ve milli duyguların kuvvetlendirilmesine bilhassa itina olunur.

Cumhuriyete sadakat, vatana muhabbet, hüsnü ahlâk, üste itaat, ifayı hizmette sebat ve mukavemet, cesaret ve şecaat (yüreklilik, yiğitlik), harbe hazırlık, bütün silâh arkadaşları ile iyi geçinmek, yekdiğerine mukavemet (direnç gösterme), intizamperverlik ( tertipliliği seven), menhiyattan içtinap( haram ve israftan sakınmak), sıhhatini korumak, sır saklamak her askerin esas vazifesidir.

Görülüyor ki, ordunun " CUMHURİYET " ilkesine bağlı ve politika dışı tutulmasına son derecede önem verilmiştir.

TÜRK'ün orduları, çelik iradeli büyük askeri dehadır.

EY VATANIN yılmaz evlatları; Yukarıda gök çökmedikçe aşağıda yer delinmedikçe, senin azmin, kararlılığın, inkilâp ve zaferlerinin süsünü kim bozabilir.

Tanrı Türkü Korusun.

Sevgi ve Saygılarımla.