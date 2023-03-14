Yakışıklı oyuncu Kadir Polatçı ve eşi Marianna Polatçı geride bıraktığımız gün Aqua Florya AVM’de objektiflere yansıdı. Alışveriş merkezinde bulunan Meos balık restaurant da ailesiyle birlikte yemek yiyen ve keyifli dakikalar geçiren oyuncu, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmedi. Başrolü olduğu 'Kader Oyunu' dizisiyle ilgili konuşan yakışıklı oyuncu “Seksen bölüm çekildi ve ara verdik. 40 ülkede yayınlanacak, herşey çok güzel” dedi. Kısa süren sohbetin ardından yemeğe geçen Polatçı çifti yemeğin ardından özel aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi