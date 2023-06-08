“Barış ve Dostluk” sloganıyla her yıl Uluslararası Likya Kaş Kültür Sanat Festivali’nin kapanış etkinliği olan açık deniz yüzme yarışı Megisti Kaş Swim Race, bu yıl 17. kez düzenlenecek.

Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali, 1999 yılından itibaren Kaş bölgesinin güzelliklerini tanıtmak amacıyla düzenleniyor. Megisti Kaş Swim Race ise ilk kez 2005 yılında Denizcilik ve Kabotaj Bayramına denk gelen 1 Temmuz’da, Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali’nin kapanış etkinliği olarak düzenlenmeye başlandı.

Ülkemizde spor turizmi kapsamında uluslararası spor etkinlikleri organize eden Rossist Event tarafından düzenlenen yarış; Kaş Belediyesi ve Radisson Blue Kaş ana sponsorluğunda, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kaş Kaymakamlığı ve Türkiye Yüzme Federasyonu destekleriyle, MK Group co-sponsorluğunda MEKVIN Hotels konaklama sponsorluğunda 25 Haziran Pazar günü Akdeniz’in sakin güzeli Kaş’ta yapılacak.

2 Ülke, 1 Yarış, 16 Ülkeden 193 Yüzücü…Kulaçlar barış ve dostluk için atılacak

Her sene büyük bir ilgi gören ve heyecanla beklenen yarışın kayıtları, bu sene de yoğun talep görerek 1 hafta içinde doldu. Yarışa Türkiye, Yunanistan, ABD, İngiltere ve Avustralya başta olmak üzere Afganistan, Bosna – Hersek, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Japonya, Makedonya ve Rusya ile birlikte toplam 16 ülkeden 193 yüzücü katılacak. Kulaçlar, barış ve dostluk için atılacak.

Megisti Kaş Swim Race’de 193 yarışçı ile birlikte Iron Man Şampiyonu Sera Sayar, Manş Denizini yüzerek geçen en genç Türk Yüzücü Aysu Türkoğlu, Dünya Yüzme Rekortmeni Ahmet Nakkaş ve Ultra Maraton Yüzücü Bengisu Avcı gibi özel isimler de yer alacak.

Yarışmaya katılan yüzücüler, sabahın erken saatlerinde Kaş’tan Yunanistan’ın Türkiye’ye en yakın kara parçası olan Megisti/Meis Adası’na feribotla geçecek. Megisti/Meis Adası’ndan Kaş’a doğru kulaç atacak yüzücüler, saat 09.00’da start alacak. Start ile denize atlayan sporcular, Megisti/Meis Adası’ndan Kaş’a kadar 7 kilometrelik parkurda yarışı tamamlayacak. Parkuru tamamlayan sporcular, aynı gün 14.00’da Kaş Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek ödül töreniyle başarılarını taçlandıracak.