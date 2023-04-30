30 Nisan Pazar bugün televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.
Pazar günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte 30 Nisan pazar yayın akışı...
07:00 Gülcemal
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Su Koruyucuları: Geleceğin Beşlisi (Yerli Sinema)
14:45 Tetikçinin Oğlu
16:00 Adım Farah
17:15 Su Koruyucuları: Geleceğin Beşlisi (Yabancı Sinema)
16:00 Tetikçinin Oğlu
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ego
00:15 Gülcemal
02:45 Tetikçinin Oğlu
05:00 Her Yerde Sen
06:00 Gülcemal
06:20 Hercai
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Aldatmak
15:30 Ateş Kuşları
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:30 Kuruluş Osman
06:30 Tarkan Gümüş Eyer (Yerli Sinema)
08:00 Arabesk (Yerli Sinema)
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler
00:15 Aile
02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
06:00 Yüz Yıllık Mucize
09:00 Gülseren Buğdayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
10:00 Bir Şansım Olsa
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Yerli Dizi Tekrar
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Yüz Yıllık Mucize
02:15 Bir Şansım Olsa
03:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
04:30 Türk Müziği
05:30 Söz
06:00 Doğduğun Ev Kaderindir
08:30 Türkiye’nin Doktorları
10:00 Affedilemeyen (Yabancı Sinema)
12:30 Survivor Panorama
15:15 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Affedilemeyen (Yabancı Sinema)
01:35 Gazete Magazin
04:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:00 Ege’nin Hamsisi
08:20 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:40 Enine Boyuna
13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
13:50 Yürek Çıkmazı
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiyeler
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:10 3’Te 3
01:50 Yürek Çıkmazı
04:50 Şehrime Hoş Geldiniz
04:50 3’Te 3
06:10 Kapanış
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi