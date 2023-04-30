30 Nisan Pazar bugün televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.

Pazar günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte 30 Nisan pazar yayın akışı...

07:00 Gülcemal

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Su Koruyucuları: Geleceğin Beşlisi (Yerli Sinema)

14:45 Tetikçinin Oğlu

16:00 Adım Farah

17:15 Su Koruyucuları: Geleceğin Beşlisi (Yabancı Sinema)

16:00 Tetikçinin Oğlu

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ego

00:15 Gülcemal

02:45 Tetikçinin Oğlu

05:00 Her Yerde Sen

06:00 Gülcemal

06:20 Hercai

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Aldatmak

15:30 Ateş Kuşları

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:30 Kuruluş Osman

06:30 Tarkan Gümüş Eyer (Yerli Sinema)

08:00 Arabesk (Yerli Sinema)

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler

00:15 Aile

02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

06:00 Yüz Yıllık Mucize

09:00 Gülseren Buğdayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

10:00 Bir Şansım Olsa

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Yerli Dizi Tekrar

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Yüz Yıllık Mucize

02:15 Bir Şansım Olsa

03:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

04:30 Türk Müziği

05:30 Söz

06:00 Doğduğun Ev Kaderindir

08:30 Türkiye’nin Doktorları

10:00 Affedilemeyen (Yabancı Sinema)

12:30 Survivor Panorama

15:15 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Affedilemeyen (Yabancı Sinema)

01:35 Gazete Magazin

04:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:00 Ege’nin Hamsisi

08:20 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:40 Enine Boyuna

13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

13:50 Yürek Çıkmazı

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiyeler

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:10 3’Te 3

01:50 Yürek Çıkmazı

04:50 Şehrime Hoş Geldiniz

04:50 3’Te 3

06:10 Kapanış

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi