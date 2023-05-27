Dünyada tek çatı altında yer alan en büyük yiyecek ve içecek alanına sahip olan İGA İstanbul Havalimanı'nda, 90’dan fazla işletme ile yolculara uçuş öncesi ve sonrası yeme & içme hizmeti sunan TUM, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle tüm dünyadaki Türkiye Büyükelçiliklerinde ve ülkemizde kutlanan Türk Mutfağı Haftası’nda Hatay lezzetlerini tanıtıyor.

Türk mutfağının korunması ve uluslararası yolculara aktarımı noktasında köprü görevi gören TUM, 21-27 Mayıs tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası’nı kutladı. TUM bu özel haftada; tarihi, kültürel geçmişi ve zengin mutfağıyla ünlenen gastronomi merkezi Hatay'ın kendine özgü tatlarını misafirlerine deneyimleterek turistik ve gastronomik bir deneyim yaşattı.

TUM, ana teması “Sürdürülebilir Türk Mutfağı: Atıksız, geleneksel, sağlıklı” olan etkinlikte “Kadim ve Sürdürülebilir Türk Mutfağı” başlığı altında Hatay mutfağına özgü lezzetleriyle misafirlerine muhteşem bir lezzet ziyafeti verdi. TUM’un tadım etkinliğinde Ortadoğu, Akdeniz ve Anadolu mutfaklarının birleşimiyle kendine özgü bir karaktere sahip olan Hatay Mutfağı’nın öne çıkan lezzetlerinden; “Aşur”, “Zeytin Salatası”, “Humus”, “Kısır”, “Mütebbel”, “Fellah Köftesi”, “Babagannuş”, “Muhammara”, “Hoşaf” ve “Künefe” yer aldı.

Türk mutfağı kültürel açıdan da sürdürülebilir olmasıyla göze çarpıyor

Türk misafirperverliğine yakışır bir biçimde hizmet sunabilmek adına sürekli hizmet anlayışını geliştirerek, Türk mutfağının zenginliğini uluslararası yolculara tanıtmak adına büyük bir sorumluluk üstlendiklerinin altını çizen TUM CEO’su Hüseyin Dönmez, “Medeniyetler şehri Hatay’ı yaşatmanın, gelecek nesillere aktarmanın en önemli unsurlarından biri de Türk mutfağına sağladığı büyük katkının anlatılması olduğu düşüncesindeyim. Bu bağlamda Türk Mutfak Haftası’nda Hatay mutfağının önemli lezzetlerini dünya yolcularıyla buluşturmanın gururu içindeyiz. Türk mutfağı, birlik ve beraberlik duyguları etrafında şekillenen yeme-içme ritüelleriyle kültürel açıdan da sürdürülebilir olmasıyla göze çarpıyor. Bu yaklaşımla havalimanından dünyanın farklı bölgelerine dağılan yolcularımızı Türk mutfağının birer elçisi yapmak en büyük misyonumuz. Bu önemli misyonda bizi yalnız bırakmayan Çay Saati, Enva, Mood Up, Mvnch, Crousty Co. ve HD İskender’e teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

İGA İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen Türk Mutfağı Haftası'na özel etkinliğe katılan İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu şu şekilde konuştu: "Türk mutfağını dünya yolcularına tanıtmak üzere özel ilgi gösterilmesi gereken bir günde TUM'un organizasyonuyla paydaşlarımızla bir araya geldik. İGA İstanbul Havalimanı, tüm dünyadan birçok yolcuya ev sahipliği yapıyor. Burada tattığı lezzeti ülkesinde anlatıyor. Bu bağlamda yolcularımıza Türk mutfağını tanıtan bu organizasyonun önemi büyük. Amacımız mutfağımızın lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmak.”

TAYA Ağırlama Hizmetleri ve Perakende Grup CEO'su, TUM Yönetim Kurulu Üyesi Saadettin Cesur, “Ulusal ve uluslararası markaların yanı sıra asırlardır medeniyetlere ev sahipliği yapmış Türk Mutfağı’nın böylesine güzel bir havalimanında bu ürünlerle sergilenmesi dünyada ilklerin arasında yer alıyor. Türk Mutfağı Haftası’nın temalarından olan sürdürülebilirlikten de özellikle bahsetmek istiyorum. İGA İstanbul Havalimanı’nda gıda işletmelerinden alınan bütün atıklar ve aynı zamanda kahve posası kompostlanıp peyzaj çalışmasında kullanılıyor. Bu dönüşüm sayesinde buradaki peyzajın sulamasını haftada iki güne düşürdük. Böylelikle atık azalırken, toprağın iyileştirilmesi ve peyzaj çalışmasındaki yüksek verim ve su tasarrufu da sağlıyoruz. Bu da projenin aslında başarılı olduğunun en büyük kanıtı. Böylelikle sürdürülebilirliğe büyük bir katkı sunuyoruz.”

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