TOKİ ÇATALCA VE SİLİVRİ SELİMPAŞA ÇEKİLİŞ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi İstanbul’da tüm hızıyla devam ediyor. 16 Mart’ta Tuzla’da başlayan çekilişler 29 Mart’a kadar sürdü. 30 Mart Perşembe günü TOKİ Silivri Selimpaşa, Çatalca çekilişleri gerçekleştirilecek.

TOKİ SİLİVRİ, ÇATALCA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAM

TOKİ kura sonuçları, kura çekiminin ardından ilan edilecek. TOKİ kura sonuçları yalnızca E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün sürebiliyor.

TOKİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN