TV8'de 17 sezon boyunca ünlü yapımcı ve televizyoncu Acun Ilıcalı ile birlikte sunuculuğunu yapan Murat Ceylan'ın da yer aldığı Survivor yarışması, izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Bu sezon olan Survivor 2023'ün finaline dair önemli detaylar gün yüzüne çıktı.

Survivor 2023'ün yarı finali, 12 Haziran Pazartesi akşamı TV8 ekranlarından yayınlanacak. Bu özel bölümde, yarışmacılar arasındaki rekabetin doruk noktasına ulaştığı heyecan dolu oyunlar ve mücadeleler izleyicilere aktarılacak.

Survivor finali, büyük bir prodüksiyonla hazırlanan ve sezon boyunca izleyicileri ekran başında heyecanlandıran bir etkinlik olacak. İstanbul'un güzel atmosferinde ve Kuruçeşme Açıkhava'nın muhteşem mekanında gerçekleşecek ve Survivor finali için biletler online olarak satışa sunulacak.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi