Sultangazi Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ilk ve ortaokul öğrencilerini Mimar Sinan Akıl ve Zeka Oyunları'nda buluşturdu. Turnuvada dereceye giren öğrencilere hediyelerini Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun takdim etti.

Geleceğin mimarı çocuklarımızın düşünen, üreten, sorunlar karşısında çözüm bulabilen ve kendini ifade edebilen bireyler olarak yetişmeleri için çabalayan Sultangazi Belediyesi, farklı etkinlikleri öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor.

Sultangazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, çocukların sosyal gelişimlerini de desteklemek adına Mimar Sinan Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenledi.İlçe sınırlarında bulunan 22 ilkokul ve 27 ortaokul olmak üzere toplam 49 okul öğrencilerinin katıldığı turnuvada iki gün boyunca 176 öğrenci kıyasıya yarıştı. Öğrenciler mangala, pentago, qbitz, reverse, equlibrio ve kulami olmak üzere 6 kategoride mücadele etti.

İki gün süren yarışmanın ardından dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Programa Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Demir, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda öğrenci katıldı.

"Eğitim önceliğimizdir" diyen Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, yaptığı konuşmada Sultangazi'nin eğitim alanında önemli mesafe kat ettiğinin altını çizdi. Başkan Dursun,"Eğitime önem vermek zorundayız çünkü her şey eğitimle başlar. Bizim üzerimize düşen Sultangazi'yi eğitimiyle, bilgisiyle, donanımıyla Sultan Şehir haline getirmek" diye konuştu.

Bir şehrin ruh bulması adına eğitim kadar sosyo-kültürel ve sportif faaliyetler de son derece önemlidir diyen Başkan Dursun, sözlerine şöyle devam etti: "Bir şehri binalarla donatabilir, modern bir görünüme kavuşturabilirsiniz ancak eğer şehre ruh verememişseniz, eğitimde iyi bir nesil yetiştirememişseniz, sportif ve kültürel faaliyetlerde başarılı öncü bir nesil yetiştirememişseniz mesafe kat edememişsiniz demektir. Çocuklarımıza alan açabiliyorsak, böyle faydalı etkinliklerde buluşturabiliyorsak, bu birlikte başardığımızın göstergesidir."

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Demir ise, eğitime verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'a teşekkürlerini iletti." 2 gün süren Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın sonuna geldik. 176 öğrencimizin katıldığı çok faydalı bir etkinlik oldu" diye konuştu.

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Başkan Dursun, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Demir ve protokol, dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekilen Başkan Dursun, onlarla bol bol sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi