Bugün televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşacak olan Türk yapımı Su Koruyucuları: Geleceğin Beşlisi filminin konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği ile ilgili merak edilen konular araştırılıyor. 'Su Koruyucuları: Geleceğin Beşlisi' filmi, The Walt Dısney Company Ve Fınısh İş Birliğinde Fabrika Yapım Tarafından Üretilen, yapımcılığını Öner Arslanel’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Şevki Es’in oturduğu ve senaryosunu Deniz Coşkun’un kaleme aldığı “Su Koruyucuları: Geleceğin Beşlisi” filmi ile ilgili detaylar..

Su Koruyucuları: Geleceğin Beşlisi filminin konusu nedir?

Heyecanlı konusuyla dikkat çeken Su Koruyucuları: Geleceğin Beşlisi filminde; Bir kaza sonucu 5 yakın arkadaş yakın geleceğe ışınlanıyor ve bu gelecekte su kıtlığı olduğunu görüyorlar. Gençlerin eve dönüş maceralarının işlendiği film, aynı zamanda yakın gelecekte arkadaşlar da edinmelerini ve onların suyu savunma mücadelelerini konu alıyor.

Su Koruyucuları: Geleceğin Beşlisi filmi oyuncuları ve karakterleri

Su Koruyucuları: Geleceğin Beşlisi filminin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor;

Çağla Naz Kargı,

Gediz Cihangir Doğan,

Behiç Burhanlıoğlu,

Demir Saygı,

Selen Gül,

Elif Erkan,

Başak Atıcı,

Fatih Hürkan,

Ahmet Cüneyt Yalaz,

Ömer Köse,

Nejat Naci Vural ve

Arhan Kuyucak

Su Koruyucuları: Geleceğin Beşlisi filmi nerede çekildi?

Su Koruyucuları: Geleceğin Beşlisi filminin başlangıç kısmı İstanbul'da bulunan barajlarda ve Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan çöllük alanda çekildiğini tahmin ediyoruz.