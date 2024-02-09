Yeneroğlu, İçişleri Bakanlığı’na e-Devlet’teki güvenlik açığını sordu: 85 Milyon vatandaşın kişisel bilgileri sızdırıldı mı?

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Haziran 2023 tarihinde gündeme gelen ve e-Devlet’te yer alan tüm kimlik bilgilerinin, açık adreslerin, telefon numaralarının, banka hesap bilgileri ile tapu ve diğer özel bilgilerin KVKK ve TCK’ya aykırı bir şekilde ele geçirilmesi ve “sorgupaneli.org” isimli web sitesinde yayınlanması iddiasını ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ kapsamında yapmış olduğu başvuru ile İçişleri Bakanlığına sordu.

Bakanlık cevap vermezse Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunulacak

Yeneroğlu, başvuru sonrasında yapmış olduğu açıklamada kişisel verilerin ele geçirilmesinin veya sızdırılmasının vatandaşlarımızın hukuki güvenliği açısından büyük bir tehlike oluşturduğunu belirtti. Ayrıca kişisel verilerin kötü niyetli kişilerin de eline geçtiğine değinen Yeneroğlu, bu bilgilerin sosyal medya uygulamaları üzerinden 500 TL karşılığında satıldığını ifade etti. Daha önce bu konuda haber yapan gazetecilerin yargılandığına da vurgu yapan Yeneroğlu, bu program dahilinde hangi kişisel verilerin işlendiği, bu verilerin hangi kaynaklardan temin edildiği, işlenen verilerin yurtiçi ve yurtdışı hangi üçüncü kişilere aktarıldığı, bu verilerin sızdırılmasına dair bir veri olup olmadığı, eğer sızdırıldı ise sızdırılmasından doğan sonuçların ne yönde olduğu sorularını Bakanlığa yaptığı başvuruyla sordu. Yeneroğlu bakanlıktan verilen cevabın yetersiz bulunması yahut da süresi içinde başvuruya cevap verilmemesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikayette bulunacaklarını da vurguladı.

“Adalet Bakanlığına yöneltilen 2 soru önergemiz de yanıtsız bırakıldı”

İçişleri Bakanlığı’na yapılan bu başvurunun neticesi merak edilirken Mustafa Yeneroğlu bu konuya ilk olarak 25 Nisan 2022’de dikkat çekmişti. “Milli güvenlik zafiyeti niteliğindeki kimlik bilgilerinin çaldırılması sorununun çözümü için herhangi bir işlem veya eylem yapılmış mıdır?’’ sorusunu dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a yönelten Yeneroğlu sorularına yanıt alamamıştır. 12 Haziran 2023 tarihinde ise bu sefer Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a kişisel verilerin sızdırılması hususunu, bu konuda adli veya idari bir tahkikat olup olmadığını soran Yeneroğlu’nun soruları yine yanıtsız bırakılmıştı. Geçtiğimiz günlerde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da basın toplantısında vatandaşların sosyal medyada gündeme getirdiği kişisel verilerin çalınmasına ilişkin mağduriyetlerine değinerek yaşanan güvenlik açığı hakkında devlet kurumlarının kapsamlı denetim başlatıp başlatmadığını ve herhangi bir önlem alınıp alınmadığını sorarak konunun önemine dikkat çekmişti.

“Vatandaşların kişisel verilerini sızdıran ya da çalan kişiler tespit edilmiş midir?”

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu İçişleri Bakanlığına yaptığı başvuruda bakanlığa şu soruları yöneltti;

e-Devlet sisteminden sızdırılan bilgiler kapsamında;

a. Bu program özelinde şahsımın kişisel verilerinin işlenip işlenmediği,

b. İşlenmekte ise hangi kişisel verilerimin işlendiği,

c. İşlenen verilerimin hangi kaynaklardan elde edildiği,

d. İşlenen verilerimin hangi amaçlarla ne kadarlık bir süredir işlendiği,

e. İşlenen verilerimin yurtiçi ve yurtdışında yerleşik hangi üçüncü kişilere aktarıldığı,

f. İşlenen verilerimin bilişim sistemlerinde analiz edilmesi sonucunda elde edilen değerler üzerinden Bakanlığınız yahut bu değerlerin başka bir kurum ile paylaşılması halinde ilgili kurum ile paylaşılmış olunması nedeniyle lehime yahut aleyhime ortaya çıkan sonuçlar,

g. e-Devlet sisteminden şahsıma ait kişisel verilerimin sızdırıldığına veya çalındığına dair herhangi bir bilgiye ulaşılıp ulaşılamadığı,

h. Eğer kişisel verilerim sızdırıldı ise kim tarafından sızdırıldığı, çalındı ise kim tarafından çalındığının tespiti ile ilgili kişiler hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma olup olmadığının tespiti.