Rızvanoğlu: İktidar tam yedi yıldır kalıcı yaz saati uygulamasından vazgeçmiyor, bu ısrar neden?

İstanbul Mecidiyeköy’de sahaya çıkan DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, “Bugün, senenin ilk iş ve ilk okul gününde saat 07.00'den itibaren İstanbul Mecidiyeköy metrobüs durağındaydık. Kalıcı yaz saati uygulaması sebebiyle karanlıkta işe, okula gitmek zorunda kalan vatandaşlarımızın sorunlarını dinledik. Vatandaşlar “İşe karanlıkta gidiyoruz, karanlıkta dönüyoruz” diyor. Her kesimin tek beklentisi, kalıcı yaz saati uygulamasından vazgeçilsin!” ifadelerini kullandı.

”Karanlıkta bekleyen herkesin sesi olarak iktidara sesleniyorum”

Milletvekili Rızvanoğlu, metrobüs bekleyen vatandaşlarla sohbet ettikten sonra iktidara çağrıda bulunarak: “İktidar tam yedi yıldır kalıcı yaz saati uygulamasından vazgeçmiyor. Biz de soruyoruz, bu ısrar ne için? Şu an hava hala karanlık, ancak çocuklar, veliler, çalışanlar, kadınlar, yaşlılar, engelliler sokakta. Biz de hemen hemen herkesle bu konuyu konuştuk. Karanlıkta bekleyen herkesin sesi olarak iktidara tam buradan, bu saatte sesleniyorum; Bu karanlıkta aileler çocuklarını okula nasıl yalnız göndersin, kadınlar nasıl korkmadan işe gitsin? Peki ya engelliler ve yaşlılar... Onların yaşadığı güçlüğü düşündünüz mü? Toplumun geniş kesimlerinden yükselen sesi duymuyor musunuz? Bu uygulama vatandaşları mutsuz ediyor hiç mi umursamıyorsunuz? Hiç sanmıyoruz çünkü siz vatandaştan kopalı uzun zaman oldu.” açıklamasında bulundu.

“Sayın Bakan, bir gün de işe erken gitmeye çalışın”

Açıklamalarında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a çağrıda bulunan Milletvekili Rızvanoğlu,” Sayın Bakan, bir gün de işe erken gitmeye çalışın. Karanlıkta bakanlık binasına doğru ilerlerken belki vatandaşların nasıl bir eziyet çektiğini görürsünüz. Çünkü sizin inada bildirdiğiniz bu kalıcı yaz saati uygulamanız yüzünden, kadınlar karanlıkta korkarak otobüs duraklarına yürüyor, emektarlarımız, memurlarımız işe gitmek için karanlıkta araç bekliyor. Ebeveynler, çocuklarını karanlıkta okula götürmeye zorunda kalıyor.” İfadelerini kullandı.

Rızvanoğlu, ”Bugün bir kere daha yüksek sesle yineliyoruz kalıcı yaz saati uygulamasına son verilsin.” sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.