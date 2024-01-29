Rızvanoğlu, Beşiktaş Akatlar’da yaşanan kentsel dönüşüm mağduriyetini TBMM gündemine taşıdı

Rızvanoğlu, “Akat Mahallesi 18 Ada 1 Parsel’de yaşananlar emsal uygulamalar, Emlak Konut’un TOKİ iştiraki olmasından doğan kamusal sorumlulukları, idari işlemlerin sürekliliği ve Anayasa’nın eşitlik ilkeleri ile çelişmektedir.” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşların ‘yerinde kentsel dönüşüm’ gereğince aynı yerden konut talebi kabul edilmiyor”

Vatandaşların “yerinde kentsel dönüşüm” gereğince aynı yerden konut talebinin kabul edilmediğine vurgu yapan Rızvanoğlu, “İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Akat Mahallesi’nde, 18 Ada 1 Parsel’ de hak sahipleri 1940’lı yıllardan bu yana mevcut yapılaşmalarda yaşamlarını sürdürmektedir. Bahse konu parselin mülkiyeti Hazine’den Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’ye devredilmiştir. Daha sonra Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işi modeli ile ihaleye çıkmış ve ihaleyi özel bir şirket almıştır. Ancak bu ihale, Yapı Kayıt Belgesi bulunan hak sahibi vatandaşların satın alma dilekçelerine dönüş yapılmadan gerçekleştirilmiştir. Ek olarak, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ hiçbir model ve esas belirlenmeden süreci sözleşme ile yüklenici firmaya bırakmıştır. Yüklenici firma ise vatandaşların “yerinde kentsel dönüşüm” gereğince aynı yerden konut talebini kabul etmemektedir.” dedi.

Milletvekili Rızvanoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ şu sorulara yanıt istedi:

1. Anayasa’nın eşitlik ilkesi ile bağdaşmayan aynı sokak ve bölgedeki farklı projelerde hak sahiplerine farklı uygulamalar yapılması hususunda gerekli düzeltmeler için bir çalışmanız bulunmakta mıdır?

2. Aynı sokaktaki diğer projelerde 600’den fazla hak sahibi ile uzlaşı sağlanırken, bahse konu parselde 26 hak sahibinin mağdur edilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

3. Yapı kayıt belgesi başvurusunun onaylanmasından sonra yapı üzerinde tasarruf hakkı kazanan vatandaşların satın alma talebi karşılanmadan ve satın alma dilekçelerine dönüş yapılmadan ihaleye çıkılması mevzuata uygun mudur? Ortaya çıkan mağduriyeti gidermek için bir çalışma yapacak mısınız?

4. Yapı kayıt belgesi bulunan vatandaşlara dönüşüm için “yerinde” hak verilmemesi, “yerinde dönüşüm” ilkelerine uygun mudur? Bunun gerekçesi nedir?

5. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin projede belirleyici bir model ve esas belirlemeksizin, süreci yüklenici firmanın keyfi uygulamalarına bırakması kamusal sorumluluklar açısından uygun mudur? Konu hakkında bir araştırmanız bulunmakta mıdır?