Rızvanoğlu: Bakan Özhaseki için görev alanındaki konular, kendi hemşehri spor kulübünün maç kazanması kadar önemli değil!

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili ve Doğa ve Çevre Politikaları Başkanı Evrim Rızvanoğlu, 2024 yılının bütçesinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak, çevre ve iklim değişikliği üzerine konuştu.

‘Ekonomik istikrarımızı, toplumsal refahımızı ve ulusal güvenliğimizi doğrudan etkileyen bu konuyu yokmuş gibi davranamazsınız’

“Bakanlığın adında; ‘çevre’ var, ‘iklim değişikliği’ var, keza görev tanımında da var. Ancak; ne Bakan’ın gündeminde ne de Bakanlığın bütçesinde çevre ve iklim değişikliği yok!” diyen Rızvanoğlu, “Siz, iklim değişikliği ile mücadeleyi önemsemeyebilir hatta kalkınmamızın önüne geçiyor diye düşünebilirsiniz. Ancak; ekonomik istikrarımızı, toplumsal refahımızı ve ulusal güvenliğimizi doğrudan etkileyen bu konuyu yokmuş gibi davranamazsınız.” sözleriyle iktidarın çevre ve iklim değişikliği konusunda politika üretmemesini eleştirdi.

‘İklim mücadelesinde biraz samimi iseniz, kafanızı kaldırıp etrafınızda neler oluyor bir bakın’

Çevre ve İklim Değişikliği programı için ayrılan bütçenin sadece 13 milyar 434 milyon TL, yani bütçenin %0.121’i olduğunu vurgulayan Rızvanoğlu, “Anlaşılan o ki, Sayın Bakan için görev alanındaki konular, kendi hemşehri spor kulübünün maç kazanması kadar önemli değil! İklim mücadelesinde biraz samimi iseniz, kafanızı kaldırıp etrafınızda neler oluyor bir bakın.” diye konuştu.

İktidarın iklim değişikliği ile mücadele etmemesinin sonuçlarını sıralayan Rızvanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Eğer siyasi iradeleri olsaydı, iklim değişikliği performans endeksinde yani iklim karnesinde bir yılda tam dokuz sıra gerilemezdik.

Eğer siyasi iradeleri olsaydı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi COP28’de, 132, ülke yenilenebilir enerjiyi artırma taahhüdünü imzalarken, Türkiye geride durmazdı. Hem de Türkiye gibi güneş potansiyeli yüksek bir ülkede!

Eğer siyasi iradeleri olsaydı, iklim değişikliği ile mücadelede en önemli yutak alanlarımız olan ormanlar hektar hektar ranta açılmazdı.”

‘Çevre ve iklim değişikliği konuları, şehircilikten ayrılmalı’

Çevre ve iklim konularına samimi yaklaşılması için öncelikli konulardan birisinin bakanlık yapılanmasında, çevre ve iklim değişikliği konularının, şehircilikten ayrılması olduğunu savunan Rızvanoğlu, “Demiyoruz ki; şehircilik önemli değil. Biz diyoruz ki; yaklaşan iklim değişikliği felaketine karşı el frenini çekmekte gecikmeyelim, konuşmaktan korkmayalım ve gerekli bütçeyi ayıralım. İşte o zaman hem sürdürülebilir kalkınmayı sağlayabilir, hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakabiliriz.” ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.