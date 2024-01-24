Özgür Özel: Hepsi Altında Kalacak!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci - yazar Uğur Mumcu’nun anma töreninde, “Mumcu’nun mücadele ettiği devlet içine sızan tarikatlar, failin ta kendisidir. 31 yıldır bu cinayeti işleyenlerin ortaya çıkarılması bekleniyor ama birileri diyor ki ‘Bir tuğla çekersek bütün duvar yıkılır, hepimiz altında kalırız.’ Bu ifade derin devleti koruyan ve kayıran ifadedir. Gün gelecek o tuğlayı çekeceğiz, hepsi altında kalacaklar. Bu ülke o günden sonra rahat edecek. Onlar altında kalmadan bu ülkedeki namuslu, dürüst, Atatürkçü insanlar rahat edemez”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci - yazar Uğur Mumcu’nun ölümünün 31’inci yılında Ankara Çankaya’daki evinin önünde düzenlenen anma törenine katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özel, Mumcu’nun evinin önünde, hayatını kaybettiği noktaya karanfil bıraktı. Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özel, Mumcu ailesi, meslektaşları ve sevenleri Mumcu için saygı duruşunda bulundu.

“UĞUR MUMCU, 31 YILDIR YANAN BİR MUMDUR”

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, Mumcu ile ilgili gazetecilere değerlendirmede bulundu. Özel şunları söyledi:

“Bugün 24 Ocak, 31 yıl önce bu sokakta patlayan bir bomba, Türkiye’de tahrip gücüyle Cumhuriyetin değerlerine saldırdı. Cumhuriyeti Cumhuriyet yapan, bizi biz yapan değerlere saldırdı. O değerlerin en cesur savunucusunun bedenini paramparça etti ancak o beden bu ülkenin sınırları içindeki her yere savurulurken her yere kendi direncini, kendi mücadele azmini ve kendi aydınlanma ışığını taşıdı. Uğur Mumcu 31 yıldır yanan bir mumdur. Karalığa karşı yanan bir mumdur. Bu katliamın, cinayetin gerçek failleri ortaya çıkarılmadı. Aslında bu cinayet işlenmeden önce failleri ortada olan bir cinayettir. Uğur Mumcu, Rabıta kitabında kimi yazıyorsa failler onlardır. Papa- Mafya-Ağca kitabında devlet, mafya ilişkileri ve yurtdışı bağlantılarını nasıl yazıyorsa, fail onlardır. Uğur Mumcu’nun mücadele ettiği devlet içine sızan tarikatlar, failin ta kendisidir. 31 yıldır bu cinayeti işleyenlerin ortaya çıkarılması bekleniyor ama birileri diyor ki ‘Bir tuğla çekersek bütün duvar yıkılır, hepimiz altında kalırız.’ Bu ifade, derin devleti koruyan ve kayıran ifadedir. Gün gelecek o tuğlayı çekeceğiz, hepsi altında kalacaklar. Bu ülke o günden sonra rahat edecek. Onlar altında kalmadan bu ülkedeki namuslu, dürüst, Atatürkçü insanlar rahat edemez.”