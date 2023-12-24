Özel: İzmir CHP'nin Amiral Gemisidir

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İzmir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Genel Başkan Özel, burada yaptığı açıklamada, iktidarın yerel seçimler öncesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni hedef alan kampanyası hakkında, “Bu süreçte Adalet ve Kalkınma Partisi’nin İzmir üzerinde fevkalade manipülatif, sürekli gerçekleri çarpıtan karalamalarla kampanyaları düzenlemeye çalışmasını şöyle yorumlamak gerekiyor: Kendi güçleri ile bir şey yapamayacaklarını anladıkları için en iyi bildikleri işi yapmaya ve saldırarak, çirkinleşerek siyaset yapmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, Şehit Öğretmen Kubilay’ın ölümünün 93’üncü yıl dönümünde Menemen’e geldiklerini hatırlatarak, “Bugün Genel Başkan seçildikten sonra İzmir’deki ilk resmi programımızdı. Onun için İzmir İl Binamıza gelmeyi, İl Başkanımızı, il yöneticilerimizi milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız ve parti sözcümüz ile ziyaret etmeyi uygun gördük. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız da gün boyunca programımıza eşlik ettiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Burası benim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak makam odam. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlarının 83 tane makam odası var. Recep Tayyip Erdoğan’dan bile çok. Onun çok çeşitli yerlerdeki makam odaları hep bahsedilir. Bizim makam odalarımız 81 ilde var. Bir tane Meclis’te, bir tane de Genel Merkezde var. İl başkanlarımız Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına illerinde vekalet ediyorlar. Bizim oturduğumuz Atatürk’ten emanet koltuğu burada temsil ediyorlar. O yüzden bir ilde programımız varsa, o ilde ve ilçede mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi il ve ilçe binasına uğruyoruz. Hep söylediğimiz gibi burası bizim baba evimiz. Bazen kadın örgütleri diyor ki ‘Neden baba diyorsun?’ Atatürk erkek olduğu için baba evi diyoruz. Kendi memleketimiz ana kucağımız ama Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlıkları, ilçe başkanlıkları bizim baba evimiz” dedi.

“İZMİR, CHP’NİN AMİRAL GEMİSİDİR”

Genel Başkan Özgür Özel, yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nin İzmir adayları ve iktidarın propaganda süreci hakkında şunları söyledi:

“O iş kendi mecrası içinde ilerliyor. İzmir’e özel herhangi bir merak edilecek ilave bir şey, olumsuzluk filan yok. Ölçme ve değerlendirmeler devam ediyor. Aynı ölçekteki büyükşehirlerle birlikte, İzmir’in büyükşehiri de ilçelerdeki belediye başkanlıkları da açıklanacak. O konuda herhangi ilave bir mevzu yok. Ama bir gerçek var. İzmir, Cumhuriyet Halk Partisi’nin amiral gemisidir. İzmir, Cumhuriyet Halk Partisi’nin sancak gemisidir. O yüzden İzmir’deki seçim sonuçları Cumhuriyet Halk Partisi için her yerdekinden çok daha önemlidir. Bu süreçte Adalet ve Kalkınma Partisi’nin İzmir üzerinde fevkalade manipülatif, sürekli gerçekleri çarpıtan karalamalarla kampanyalar düzenlemeye çalışmasını şöyle yorumlamak gerekiyor: Kendi güçleri ile bir şey yapamayacaklarını anladıkları için en iyi bildikleri işi yapmaya ve saldırarak, çirkinleşerek siyaset yapmaya çalışıyorlar. Ama İzmir’de karşılarındaki muhataplar, il ve ilçe başkanlarımız, büyükşehir belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz İzmir’e yakışır siyasi figürler. İzmir’e yakışır siyasi dille, olgunluk ve centilmenlikle bu kampanyayı yürütmeye devam edecekler. Buradaki yerel seçimi genel seçim havasına sokup, genel seçimlerde olduğu gibi bir takım yalan, dolan, karalamalar ve gerginliklere sığınarak İzmir’i kazanmaya çalışmaları kendi etkisizlikleri, yetkinsizlikleri, özgüven eksikliğini gösteriyor. O yüzden bizim İzmir’e yakışır bir kampanya yürüteceğimizden, güler yüzlü bir kampanya yürüteceğimizden, İzmirlileri germeyen bir kampanya yürüteceğimizden herkes emin olsun. Bugüne kadar İzmir’de muvaffak olamayanlar, çirkinleşerek muvaffak olacaklarını sanıyorlarsa bunda aldanıyorlar. En iyi cevabı bir kez daha İzmirlilerden alırlar.”