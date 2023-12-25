Özel: Cumhuriyet Halk Partisi doğru bildiğini yapacak

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 50'nci yılı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen anma törenine katıldı. Genel Başkan Özgür Özel, burada yaptığı açıklamada, son günlerde yaşanan ‘bildiri tartışmaları’ hakkında, “Milletimiz her şeyi biliyor. Bundan sonra da istedikleri kadar provokasyon yapsınlar, bu tertipler içine girsinler. Cumhuriyet Halk Partisi doğru bildiğini yapacak” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi Üyeleri ile birlikte 2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 50'nci yılı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Milli Mücadele Kahramanı, Atatürk’ün silah arkadaşı ve partimizin ikinci Genel Başkanı İsmet İnönü’yü ölüm yıl dönümünde, bugün Anıtkabir’de andık. Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun. Tabi ki bugünkü törene Cumhurbaşkanlığının, Cumhurbaşkanı ya da Cumhurbaşkanı Yardımcısı düzeyinde dahili bir temsilci düzeyinde katılmış olmasını, İsmet İnönü’ye karşı, İsmet İnönü’nün bu ülke için yaptıklarına karşı, canını ortaya koyarak ve Lozan Fatihi olarak bu ülkenin tapu senedini dünyaya kabul ettiren bir kişinin karşısında devletin çok daha güçlü temsil ediliyor olması lazımdı. Cumhuriyet Halk Partisi dışındaki kurumlarda bu temsiliyetin alt düzeyde tutuluyor olmasını milletimize şikayet ediyoruz. Bu durumun ilerleyen senelerde tekrar etmemesi gerektiğini hatırlatıyoruz” dedi.

“BÜYÜK BİR ALGI OPERASYONU VE PROVOKASYON VAR”

Terör saldırılarının ardından kaleme alınan bildiriler ve sonrasında yaşananlar hakkında da konuşan CHP Lideri Özel, “Dün yaşananlar hepimizin gözleri önünde gerçekleşti. Bir gün öncesinden itibaren büyük bir algı operasyonu ve provokasyon var. Cumhuriyet Halk Partisi sorumluluğu olan ve sorumluluğu gereği Meclis’i bilgilendirmeyen Adalet ve Kalkınma Partisi ile bir 4A kağıdın üzerinde ortaklaşıp da onların yaptıkları bütün eksik ve kusurları meşrulaştırmaya itiraz etmiştir. Kendi bildirgesini yayınlamıştır. 2 bildirge yan yana konulduğunda bir bildirgede büyük ihtimalle tabi gözden kaçmıştır ama terörü kınamaktadırlar. Oysa böyle bir terör ve terör örgütü kınanmaz lanetlenir. Öyle kınanacak bir kusur işlememişlerdir. Lanetlenmeleri gerekmektedir” diye konuştu.

“PARTİ AİDİYETLERİ ORTADA”

Genel Başkan Özgür Özel, Anıtkabir’de yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin teröre karşı duruşu ortaktır ama iktidar partisi bu konuda yapmış olduğu dezenformasyonu provokasyona çevirmiştir. Partinin sözcüleri tarafından söylenen sözler ortadadır. Dün sabah erken saatlerden itibaren hem koruma ekibimize hem partimize, hatta civar illerden Adalet ve Kalkınma Partisi’ne geçmişte çok yakın olmuş isimlerden bir provokasyon, bir saldırı olacağı, hatta bana bu cenazeye katılmayı yeniden değerlendirmem defalarca söylendi. Dün gün boyunca şehit cenazemize katılacağımı, şehidimize sahip çıkacağımı ifade ettim. Bu provokasyonların amacının bildiğimi ifade ettim. Dün cenazeye katıldığımız andan itibaren o organize meseleyi hep birlikte takip ettik. Bugün tek tek, isim isim tespit ediliyor hepsi. Manisa’da olanların parti aidiyeti çok açık ortada. Ama civar illerden getirilenlerde de aynı kümelenme belli. Milletimiz dünkü orada yapılan provokasyonu, Manisalıların şehit cenazesine kendi gelmiş kişilerin olmadığını biliyor. Şehit ailesi dün cenaze sırasında da gelip bu sloganları attıranlara tepki gösterdi. Dün uçağa binmeden önce şehit ailesi taziye evinden arayarak, sonra uçaktan indikten sonra bir kez daha arayarak, yaşananlardan üzüntü duyduklarını, şehidin bizimle olan samimiyet ve yakınlığını bildiklerini, yaşananların, saygısızlığının şehide yapıldığını, şehitlerine yapıldığını ve Enes’in hatırasına saygısızlık olduğunu defaten söylediler. Hatta şehit ailesi hiçbir günahları olmamasına rağmen aile büyükleri kanalı ile özür dilemeye kalktı. Bizim böyle bir şeyi kabul edemeyeceğimizi, esas şehide yeterli saygının gösterilememesi noktasında bütün yaşananlardan dolayı biz üzüntülerimizi ve özürlerimizi ilettik. Milletimiz her şeyi biliyor. Bundan sonra da istedikleri kadar provokasyon yapsınlar, bu tertipler içine girsinler. Cumhuriyet Halk Partisi doğru bildiğini yapacak.”

“MİLLİ SAVUNMA BAKANI NE ZAMAN BİLGİLENDİRME YAPACAK?”

“Bugün bir kez daha söylüyoruz, hadi dün gelmediniz. Bugün Meclis’tesiniz. Yarın Meclis olağan gündemine dönüyor. Ne zaman gelip Milli Savunma Bakanı gerekli bilgilendirmeleri yapacak? Bir kez daha buradan soruyoruz. Diyoruz ki Pençe- Kilit operasyonu ile ilgili geçmişte çok önemli görevlerde bulunmuş askeri kişiler önemli hataları ifade ediyorlar. Operasyonun hedefinin ne olduğunu sorguluyoruz. Bu hedefin ulaşılıp ulaşılmadığını söylesinler. Ulaşıldıysa ne için oradayız? Ulaşılmadıysa kusur, hata kimde?”

“A4’E İMZA ATARAK ÇÖZÜLMÜŞ GİBİ GÖSTERMEK MİLLETİ KANDIRMAKTIR”

“Lojistik imkansızlıklara dikkat çekiyor askerlerimiz. Bu lojistik imkansızlıkların bazen askerlerimizin orada yemeğe erişemediklerini, aç bıraktığını, bazen gerekli lojiktik sağlanamadığı için hayatlarının tehlikeye girdiği ortaya çıkıyor. Bunların hepsinin konuşulması gerekirken, Pençe- Kilit’ten durup durup bir günde 6 şehit, bir günde 6 şehit gelen bir durum ortadayken, hiçbir şey olmamış gibi sorunu bir A4’e imza atarak çözülmüş gibi göstermek milleti kandırmaktır. Esas vatana ihanet budur. Oradaki askerlerimizin hayatlarını korumak, onlara sahip çıkmak bizim sorumluluğumuz gereğidir. Adalet ve Kalkınma Partisi, onu yöneten kötücül akıl şunu bilsin ki ne Özgür Özel’in, ne Cumhuriyet Halk Partisi’nin geriye atacak bir tek adımı yoktur. En hassas yerlerden, en alçakça saldırılarda bulunsanız da 1 santim eğilmeyiz. Bir kelime eksik konuşmayız. Biz biliriz ki 1 santim eğilirsek, siz bu millete diz çöktürürsünüz. Buna izin vermeyeceğiz.”

“KİMSENİN AKLINA MİLLİ YAS İLAN ETMEK GELMİYOR”

“Milli yas konusunda ilk baştan itibaren söyledik. 12 vatan evladı ölmüş, hayatını kaybetmişler, şehit olmuşlar. Kimsenin aklına milli yas ilan etmek gelmiyor. Ama Suudi Arabistan Kralı öldüğünde milli yas ilan ediyorlar. İşte size Recep Tayyip Erdoğan. İşte size yerli ve milli Adalet ve Kalkınma Partisi anlayışı. Suudi Arap Kralına gösterilen 3 günlük yas, 3 günlük vefa, ifade edilen 3 günlük acı, 12 Mehmetçikten esirgeniyor. Buna da yerli ve milli siyaset diyorlar. Yere batsın böyle yerlilik, millik. Gerçekten yerli ve milli bir siyaset istiyorsanız, İsmet Paşa’ya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bakacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarda olduğu dönemlere, Bülent Ecevit’in Kıbrıs Barış Harekatına, ambargo tehditlerine rağmen doğruyu yapmasına bakacaksınız. Öyle dünyanın öbür liderlerinin ya da Körfez ülkelerinin liderlerinin karşısında sus pus olup da burada sözde yerli ve milli olanlara söyleyecek sözümüz şudur. Hadi oradan, o kolay siyaset dönemi bitti artık.”