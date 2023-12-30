Özel: Baş Suçlu Recep Tayyip Erdoğan'dır

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, “Hepimiz utandık, tepkiliyiz. Ama burada suç ne kulüplerdedir, ne de istifa ettirilerek bütün suçun yükleneceği Türkiye Futbol Federasyonundadır. Suç, ‘Her şeyi ben bilirim, ben’ diyen var ya, suç Recep Tayyip Erdoğan’dadır. Atatürk’ü Suudi Arabistan’da pazarlık konusu yapan, İstiklal Marşı’nı pazarlık konusu yapan baş suçlu Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, memleketi Manisa’da Güzelyurt Millet Çarşısı’nda düzenlenen Yunusemre Belediye Başkan adaylığı ön seçimine katıldı. Genel Başkan Özel, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanması planlanan Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Türkiye Süper Kupası’nın final maçında, Suudi yetkililerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının yer aldı tişört ve Atatürk’ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ile "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözlerinin yer aldığı pankartlara izin vermemesine tepki gösterdi. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin sahaya çıkmama kararının ardından yaşanan gelişmelere ilişkin soruları yanıtlayan Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özel, şunları belirtti:

“Aylardır şunu söylüyorum, aylardır diyorum ki Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye’nin 2 güzide kulübü Süper Kupa maçı yapacaklarsa, bu maç Türkiye’nin 100’üncü yılında Türkiye dışında oynanamaz. Adı Atatürk Stadı olmayan bir yerde oynanamaz. Mutlaka ve mutlaka bunu Türkiye’nin en büyük stadyumu, İzmir’deki Atatürk Stadyumu. Oraya yakışırdı. Dinlemediler. Yurt dışında yapacaksanız, bir mazeret olur. Bir mazeret. O da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yani Türkiye’nin, bizim burası kadar vatan bildiğimiz yerde olur. Ama yurt dışında olmaz. Peki nerede olmaz?”

“İSTİKLAL MARŞI’NA SAYGI GÖSTERİYORLAR MI?”

“Hiçbir yerde olmaz ama Suudi Arabistan’da kesinlikle olmaz. Bunlar gelince Anıtkabir’e gidiyorlar mı, İstiklal Marşı’na saygı gösteriyorlar mı? Bunların olduğu yere 100’üncü yılın Süper Kupası gider mi? En büyük maç 100’üncü yılın son gününde orada olur mu? İşte böyle rezillik olur, böyle utanmazlık, kepazelik olur. Hepimiz utandık, tepkiliyiz. Ama burada suç ne kulüplerdedir, ne de istifa ettirilerek bütün suçun yükleneceği Türkiye Futbol Federasyonundadır. Suç, ‘Her şeyi ben bilirim, ben’ diyen var ya, suç Recep Tayyip Erdoğan’dadır. Atatürk’ü Suudi Arabistan’da pazarlık konusu yapan, İstiklal Marşı’nı pazarlık konusu yapan baş suçlu Recep Tayyip Erdoğan’dır.”

“HADSİZLERE HADLERİNİ TÜRKİYE’NİN TÜM KULÜPLERİ VE TARAFTARLAR BİLDİRMİŞTİR”

“Söyledik, dilimizde tüy bitti ama maalesef böyle bir rezalet yaşandı. Ancak Fenerbahçe ve Galatasaray’a, onlara destek veren Beşiktaş’a ve tüm kulüplere müteşekkiriz. Bu hadsizlere, Suudi Arabistan’daki hadsizlere ve onlara Türkiye’nin en önemli 100’üncü yıl kupasını oraya yollayan hadsizlere hadlerini Türkiye’nin tüm kulüpleri ve taraftarlar bildirmiştir. Hepsine teşekkür ediyoruz.”

“SİNAN ATEŞ CİNAYETİNİN ÜZERİNDEKİ SİS PERDESİ KALKANA KADAR MESELENİN PEŞİNDE OLACAĞIZ”

Genel Başkan Özel, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in birinci ölüm yıldönümünde halen suikasta ilişkin sorumluların tam olarak ortaya çıkarılmaması hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özel, “Sinan Ateş öldürüldüğü gün ülkücü camianın şehidiydi ama genç bir siyasetçi olarak tüm Türkiye’ye emanet ettiği evlatları ve çocukları ile hepimizin 1 yıldır hakkını, hukukunu korumaya, acılarını paylaşmaya çalıştığımız bir kardeşimizdir. Sinan Ateş’in ailesinin yaptığı açıklamalar, eşinin yaptığı çağrılar, Sinan Ateş cinayeti üzerindeki sis perdesinin kaldırılması için herkesin gösterdiği irade son derece kıymetlidir. Bu ilişkinin üzerine cesaretle gidilmelidir. Bu ilişkinin üzerine gidilmezse bundan sonra Türkiye’de yaşanabilecek her türlü olumsuzlukta bu şüphe ortada olacaktır. Ben bir kez daha Sinan Ateş’e, değerli eşine, çocuklarına, siyaset arkadaşlarına, ülkücü camiaya başsağlığı diliyorum. Sinan Ateş cinayetinin üzerindeki sis perdesi kaldırılana kadar bu meselenin peşinde olacağız, unutmayacağız ve unutturmayacağız” dedi.

“100 GÜNLÜK KAMPANYA”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa yapılan ön seçim ve “Türkiye ittifakı” hakkında ise şunları söyledi:

“İki yanımda da bugün burada ön seçimle belediye başkan adayımız olarak belirlenecek iki değerli aday var. Bir tanesi Musa Semih Balaban, partimizin önceki dönem il başkanlarından, eğitimci, birlikte siyaset yaptığımız, Manisa’da son derece önemli ve etkili bir isim. Bir tarafta da Devrim Bali var. Son görevi Eczacı Odası Başkanlığıydı, Yunusemre’de ilçe başkanlığı yaptı. Benim çok uzun süredir tanıdığım bir arkadaşım. 7 aday arasından bir anket yaptık. Anket çalışmasının sonunda Sayın Semih Balaban ile Sayın Devrim Bali, istatistiki sınırlar içinde birbirlerine yakın ve ikisi de seçimi kazanabilecek 2 aday olarak ön plana çıktılar. Birisinin tercih edilmesi gerekiyordu. Daha önceden de söz verdiğimiz gibi sandığı kurduk. Bugün Yunusemre’de kayıtlı bütün CHP’liler partinin adayını belirliyorlar. Hangisi aday olursa yarından itibaren hepimizin adayı olarak arkasında koşturacağız. Yunusemre gibi kazanma potansiyelimizin en yüksek olduğu ilçelerin en başında olan bu ilçede hep birlikte seçilen arkadaşımızı belediye başkanı ve diğer arkadaşımızı da onun destekçisi ve yardımcısı olarak görevlendireceğiz. Hep birlikte neredeyse 100 günlük bir kampanyayı nefessiz bir şekilde, Manisa’daki CHP’liler sürdürecekler.”

“KADIN ADAYI DİREKT ATIYORUZ”

“Şehzadeler ilçemizde de 7 adayımız yarıştı. Ankete girdi. O ankette 4 adayımız birbirine yakın oylar aldılar. Eğer orada da 4 erkek aday olsaydı, sandık kuracaktık. Ancak baştan ilan ettiğimiz genel kural, seçilebilecek durumdaki adaylardan birisi kadın adaysa, kadın adayı direk atıyoruz. Gülşah Durubay da gençlik kollarından gelen bir arkadaşımız olarak bugün CHP’nin Şehzadeler adayı olarak ilan edilmiştir. Yarından itibaren de buradaki adayımızın belli olmasıyla beraber hep birlikte bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

Türkiye’nin dört bir yanında, ‘750’ye yakın ilçe ve beldemizde adayınızı belirleyin, aday birden çoksa sandık kurun’ demiştik. Onların talepleri doğrultusunda 100’ün üzerinde yerde sandık kuruldu. Bundan sonra da çok daha fazla yerde, ilçelerimiz talep ettikçe ve anket sonuçları bizi tercihe yönlendirdikçe sandığı kurmaya, örgütümüzün sesini dinlemeye devam edeceğiz. En doğru kararların verileceğine de yürekten inanıyoruz.”

“TÜRKİYE İTTİFAKINA GÜVENİYORUZ”

“Bugün burada CHP’nin adayını belirliyoruz, adaylar bugüne kadar CHP’ye ama yarından itibaren Şehzadeler ve Manisa’ya emanetlerdir. Belirlenen adaylar, hangi ikisi olursa olsun ve diğer ilçelerde ilan ettiğimiz adaylar, geçmişte birlikte olduğumuz, seçimleri birlikte kazandığımız ve örneğin burada kıl payı kaybettiğimiz seçmenlerimize emanettir. Biz Yunusemre’de Yunusemre ittifakına, Manisa’da Manisa ittifakına, İstanbul’da İstanbul ittifakına, Türkiye’de Türkiye ittifakına güveniyoruz. Bundan sonraki süreçte, Türkiye’de ittifaklar ve işbirlikleri çok konuşuldu. Bazı seçim bölgelerinde, örneğin Yunusemre’de bütün demokratların bir araya gelebileceğini, bütün muhafazakar demokratların, milliyetçi demokratların, sosyal demokratların bir araya geleceğini, sosyalistlerin bir araya geleceğini ve Yunusemreittifakı ile bize bu seçimi kazandıracağını, büyükşehirde Manisa ittifakının adayımız Ferdi Zeyrek’i Manisa Büyükşehir Belediyesine seçeceğine yürekten inanıyoruz.”

“İZ BIRAKACAK BAŞARIYI YAŞAYACAĞIZ”

“Birileri oturup 2 parti arasında mutabakata varıp, şehirleri aralarında paylaşıp, sarayda ve AK Parti Genel Merkezi’nde hesaplar yapıp, Manisa’da bir ezberin sürdürüleceğine kanaat getirmiş olabilirler. Ama Manisa artık kendisine sorulmadan dayatılan adaylardan bıktı. Bundan sonraki süreçte Manisalılar, Manisa’yı genç, dinamik, inanmış, sosyal belediyeciliği en iyi yapabilecek ve kendisine en iyi hizmeti getirebilecek olan kadroların Manisa’yı ve ilçelerini yönetmesini istiyorlar. Biz de buna katkı ve olanak sağlayacağız. Ben CHP Genel Başkanı olarak bütün Türkiye’de koşturacağım ama bir elim Manisa’dadır. Yüreğim Manisa’dadır, sıkça geleceğim ve adaylarımızla birlikte çalışacağız. Manisa’yı CHP’li bir büyükşehir belediye başkanına, Şehzadeler ve Yunusemre’yi CHP’li belediye başkanlarına emanet edeceğiz. Ondan sonra da dünyanın en prestijli şehirleri ile sosyal demokratların yönettiği Manisa’yı kardeş şehir yapacağız. Türkiye’nin en güçlü belediyeleri ile Manisalı belediyeleri mutlaka ve mutlaka kardeş belediyeler yapacağız. Bu sürecin sonucunda mutlaka ve mutlaka CHP’nin Manisa’da iz bırakacağı bir başarıyı yaşayacağız. Size söz veriyoruz.”