Nermin Yıldırım Kara: Esnaf Hala Enkaz Altında

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, deprem bölgesindeki esnafların, esnaf kredi ve kefalet kooperatiflerinden aldığı kredi ödemelerinin ertelenmesinin gerekliliğine dair yazılı bir basın açıklaması yaptı.

YILDIRIM KARA: ESNAF ENKAZDAN ÇIKABİLMİŞ DEĞİL

Deprem bölgesindeki esnafın yaralarının yeterince sarılamadığını dile getiren Nermin Yıldırım Kara, “Birkaç hafta sonra depremin üzerinden 1 yıl geçmiş olacak. Ancak deprem bölgesinde, özellikle de Hatay’da, ticari hayata dair sorunlar çözülmüş değil. Binlerce çalışanımız ve işverenimiz hayatını kaybetti ve binlerce iş yerimiz de yıkıldı ya da ağır hasarlı hale geldi. Şimdi esnafımız kurulan konteyner çarşılarda, 21 metrekarelik kutularda işlerini yürütmeye çalışıyor. Henüz hiçbir yurttaşımız 6 Şubat tarihinin öncesindeki şartlarına dönemediği için esnaflarımızdan da bunu beklememiz makul değil. Konteyner çarşılar eskiye göre şehir merkezine biraz daha uzakta yer alıyor. En önemlisi ise henüz birçok yurttaşımız temel ihtiyacı olan barınmayı sağlayamamışken doğal olarak ek harcama da yapamıyor. Bu şartlar altında, esnafımızın gerçek anlamda enkaz altından çıkabilmesi için birkaç yıl sabretmemiz gerekiyor. Bu sabretme süreci boyunca da özellikle krediler konusunda erteleme ve ödeme kolaylığı sağlanması büyük önem taşıyor.” dedi.

KREDİLERİ 1 YIL DAHA ERTELEYELİM

Esnafın kredi ödeme tarihlerinin yaklaştığını hatırlatan Hatay Milletvekili, “Depremden önce kredi ve kefalet kooperatiflerinden alınan kredilerin ödeme tarihleri depremden sonra bir yıl ertelenmişti. Ayrıca yine depremden sonra bu kooperatifler aracılığıyla ‘Hayata Dönüş Kredisi’ kapsamında azami 250 bin liraya kadar 12 ay ödemesiz, 60 ay vadeli ve yüzde 7,5 oranında faizli işletme kredisi verildi. Şimdi depremden önce çekilmiş olan kredilerin ödeme tarihi geliyor. Yine deprem sonrasında faydalanan kredilerin de ödeme tarihi birkaç ay sonra gelecek. Konteyner çarşıların yeni yeni bitmeye başladığı, eksiklerin henüz tamamlandığı bu ortamda depremzede esnaftan bu kredileri ödemesi beklenemez. Henüz kendilerini geçindirecek kazancı dahi zor sağlayan esnaflarımızın bir de bu kredi ödeme yükünün altına girmesi, Hatay’da ticaretin canlanmadan sonlanmasına neden olacaktır. Bu yöndeki beklentimiz hem deprem öncesi hem deprem sonrası kooperatifler marifetiyle alınmış olan kredilerin birer yıl daha faizsiz olarak ertelenmesidir. Bırakalım esnafımız toparlansın, bir yıl daha yaralarını sarsın ve depremin yıkıcı etkisinden kendisini arındırsın. Aksi takdirde; tüm olumsuzlukların yanı sıra; esnaflara yüklenen bu yük ile başta yurttaşlarımız olmak üzere hiç kimse kazançlı olmayacaktır.” dedi.