Murat Kurum Açıkladı: İstanbul için Kapsamlı Deprem Dönüşüm Projesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, deprem güvenliğinin terörle mücadele kadar önemli bir milli güvenlik meselesi olduğunu vurgulayarak, bu konuda radikal adımlar atılacağının altını çizdi. Kurum, İstanbul’un kaderini değişecek kapsamlı bir deprem dönüşüm projesini hızla hayata geçireceklerini belirtti. Bu çerçevede, şehrin 39 ilçesinde, yatay mimari anlayışıyla 650 bin yeni konutun inşa edileceğini duyurdu. Bu yeni konutlar, İstanbul'un siluetine modern ve güvenli bir dokunuş katmayı amaçlıyor.

Yenilikçi Çevre Projeleri ve Marmara Denizi'nin Korunması

Murat Kurum ayrıca, çevre dostu projelere de büyük önem vereceklerini ifade etti. Bu bağlamda, İstanbul’a 9 yeni ileri biyolojik arıtma tesisi kazandırılacak. Bu tesisler sayesinde, sadece içme suyunun değil, aynı zamanda Marmara Denizi’nin de temizlenmesi ve korunması hedefleniyor. Bu adımlar, Marmara Denizi'nin ekosistemini iyileştirmek ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için atılıyor.

Yeşil Alanların Artırılması ve Aktif Yeşil Alan Miktarının Yükseltilmesi

İstanbul'un yeşil alanlarının artırılması konusunda da iddialı bir plana sahip olan Kurum, kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını 7,80 metrekareden 11,80 metrekareye çıkarmayı hedefliyor. Bu sayede İstanbulluların yaşam kalitesinin artırılması ve şehrin estetiğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Sahipsiz Hayvanlar ve Sokakların Güvenliği

İBB Başkan Adayı Kurum, sahipsiz hayvanlar konusunda da duyarlı bir yaklaşım sergiliyor. Sahipsiz hayvanların İstanbullular için bir sorun olmaktan çıkacağını ve sokakların daha güvenli, huzurlu yerler haline geleceğini belirtiyor. Bu, hem hayvanların refahı hem de şehir sakinlerinin huzuru açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

İstanbul, Murat Kurum’un liderliğinde, deprem güvenliği, çevre koruma ve sosyal sorumluluk projeleriyle kentsel dönüşümün yeni bir çağını yaşamaya hazırlanıyor. Bu vizyon, şehrin geleceğini şekillendirmede kritik öneme sahip ve İstanbullular için umut vaat eden bir dönemi müjdeliyor.