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Maçoğlu Kadıköy'e aday olacak mı ? Beklenen açıklama geldi

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Maçoğlu Kadıköy'e aday olacak mı ? Beklenen açıklama geldi
Türkiye Komünist Partisi’nin Kadıköy Belediye Başkan adayı olacağı gündeme gelen Fatih Mehmet Maçoğlu hakkında, TKP’den yanıt geldi. Adaylığının görüşüldüğü doğrulandı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, ‘Komünist Başkan’ lakabıyla tanınan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun önümüzdeki yerel seçimde İstanbul’da aday gösterileceği iddialarına yönelik açıklama yaptı.

Tele1.com.tr’den Egehan Erkün’e konuşan Okuyan; Maçoğlu’nun, seçmenlere yönelik araştırmalar doğrultusunda İstanbul’un 4 ilçesinde adaylığının görüşüldüğünü aktardı.

İSTANBUL’DA 4 İLÇE MASADA

Henüz kesin bir karar alınmadığını söyleyen Okuyan, “Alternatiflerden bir tanesi Kadıköy. Henüz bağlanmış bir karar yok. Böyle bir ihtimal var. İstanbul’da birkaç ilçe üstünde duruluyor. İzmir’de bir olanak var mı bunları değerlendiriyoruz. İstanbul’da Kadıköy, Bakırköy, Şişli ve Üsküdar üzerinde duruluyor” dedi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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