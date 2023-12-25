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Karatutlu: Kahramanmaraş'ta yıkılan hastaneler başka uygun alanlar varken birinci sınıf tarım arazisi üzerine yapılıyor

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Karatutlu: Kahramanmaraş'ta yıkılan hastaneler başka uygun alanlar varken birinci sınıf tarım arazisi üzerine yapılıyor
DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, “Günümüzde gıdanın stratejik bir silah olduğu göz önüne alınırsa ülkemizin birinci sınıf tarım arazilerinin hızla yok olmasını millî güvenliğimiz için bir tehlike olarak görüyor musunuz, görüyorsanız ne gibi tedbirler alacaksınız?” diye sordu.

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan hastanelerin, uygun alanlar varken birinci sınıf tarim arazisi üzerine yapılmasına tepki gösterdi.

“2011 yılında Kahramanmaraş'ta İl Toprak Koruma Kurulu’nun direnmesine rağmen yüzlerce dönüm birinci sınıf tarım arazisine bir kâğıt fabrikası yapıldı, bugün çevreyi kirletmekle meşgul. O tarihte Tarım, Orman Komisyon Başkanı Kahramanmaraşlı bir ziraat mühendisi profesör milletvekiliydi. Yıl 2023, Kahramanmaraş'ta yıkılan hastaneler başka uygun alanlar varken yine birinci sınıf tarım arazisi üzerine yapılıyor; şu anda da Tarım, Orman Komisyon Başkanı yine aynı Kahramanmaraşlı ziraat mühendisi profesör milletvekili.” ifadelerini kullanan Karatutlu, “Günümüzde gıdanın stratejik bir silah olduğu göz önüne alınırsa ülkemizin birinci sınıf tarım arazilerinin hızla yok olmasını millî güvenliğimiz için bir tehlike olarak görüyor musunuz, görüyorsanız ne gibi tedbirler alacaksınız?“ diye sordu.

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