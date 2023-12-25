Karal: Yoksulun elindeki ekmeğin yarısını alıp faize verecekler

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, partisinin Trabzon, Ordu ve Giresun İl Başkanlıklarını ziyaret ederek teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. DEVA Partisi’nde belediye başkanı ve meclis üyesi aday adaylarının başvurusunu alan DEVA Partili Karal, başvuruların ülke demokrasisine hayırlı olması temennisinde bulundu.

‘Hedefimiz, Türkiye genelinde bütün adaylarımızın kazanması için mücadele vermek’

En büyük güç kaynağı ve sermayelerinin DEVA Partisi teşkilatı olduğunu belirten Karal, “Teşkilatımız fedakarlık yapıyor, seferber oluyor, mücadele veriyor. Hedefimiz, Türkiye genelinde bütün adaylarımızın kazanması için mücadele vermek. Alabileceğimiz en yüksek oyu alabilmek için mücadele ediyoruz. Bunun için tüm teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle, kadrolarımızla birlikte var gücümüzle çalışıyoruz.” diye konuştu.

‘Geçmişte AK Parti’ye yapılan yanlışlar, rövanşizm duygusuyla fazlasıyla yapılıyor’

İstanbul Milletvekili Karal, Türkiye’nin daha müreffeh seviyelere ulaşması gayreti içinde olduklarını vurguladı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın liderliğinde başlattıkları siyasi hareketin her geçen gün büyüdüğünü ifade eden Karal, şöyle devam etti:

“Daha çok adalet, daha çok özgürlük, daha çok demokrasi, daha çok insan hakları, daha çok hukuk diyerek AK Parti’yi kurmuştuk. Geldiğimiz noktada ülkenin geldiği duruma, ranta, rüşvete hukukçular bile isyan ediyor artık. Ama hiçbir yerden ses yok. Biz böyle bir ortamda siyaset yapmak için ortaya çıktık. Biz doğruluk, adalet, hukuk gibi temel ideallerle siyaset yapıyoruz, AK Parti’yi de bu ideallerle kurmuştuk. Ama maalesef AK Parti, bu ülkede ilk 15 yıl içinde çok büyük hizmetler verdi ama sonra yoldan çıktı. Geçmişte AK Parti’ye yapılan yanlışlar, rövanşizm duygusuyla fazlasıyla yapılıyor. 85 milyonun vergileriyle finanse edilen TRT, sadece 2 partiye çalışıyor. Aslında biz, bize taş atanlara adaletle karşılık vereceğiz duygusuyla bu günlere gelmiş bir topluluk idik.

‘Türkiye, eninde sonunda bu çıkmazı Sayın Ali Babacan’a, DEVA kadrolarına teslim etmek durumunda, çözüm DEVA’da’

Onun için biz yeni bir hareket başlattık. Başımızda, ülkenin en önemli görevlerinde bulunmasına rağmen sırtında zerre kamburu olmayan, dünya çapında tanınan bir insan var. Türkiye, eninde sonunda bu çıkmazı Sayın Ali Babacan’a, DEVA kadrolarına teslim etmek durumunda. Çözüm DEVA’da.”

“Aslan payını faize ayıran bir bütçeyi yapan partinin yereldeki bir kurucusu olarak büyük üzüntü duyuyorum”

Karal, seçimlerden önce yüzde 8,5 olan faizin yüzde 42,5’e yükseltildiğini anımsattı. Vergi ve faiz artışları ile zamların yüksek enflasyonla mücadele için yapıldığını ancak hiçbir sonuç alınamadığını belirten Karal, “Enflasyonu düşürsünler, ekonomiyi düzeltsinler, yoksulluğu bitirsinler diye ekonomi yönetiminde birkaç isim değişikliği yapıldı. Sonra da sadece faiz artışı yapıldı. Böyle ülkenin sorunları çözülmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Hukukun, adaletin hüküm sürmediği yerde düzgün bir ekonomiden de bahsedilemez. Şimdi bütçeye bakıyoruz. 2024 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinde faize 1 trilyon 254 milyar lira ayrıldı. Bu bütçe ile yoksulun elindeki ekmeğin yarısını alıp faize verecekler. Biz bu bütçeye nasıl onay verelim. Eğitim, sağlık, tarım, sanayi yerine bütçenin aslan payını faize ayıran bir bütçeyi yapan partinin yereldeki bir kurucusu olarak büyük üzüntü duyuyorum.” ifadelerine yer verdi.