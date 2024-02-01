Karal: Tarım Bakanlığı çiftçinin feryadını duyun!

DEVA Partili Hasan Karal, Hatay’ın Erzin ilçesinde narenciye üretimi yapan çiftçi Hilmi Kocakaya’nın bahçesinde çekilen görüntülerini paylaştı. Depremzede çiftçilerin çok zor durumda olduğunu belirten Milletvekili Karal, Akdeniz bölgesinde bulunan çiftçilerin maliyetlerle başa çıkamadığı için ürünlerini toplayamadığını söyledi.

“Depremzede çiftçilerimiz çaresiz bırakılmamalı”

Bölgede 6 Şubat depremlerinin ardından kira fiyatlarında da çok yüksek artış yaşandığına dikkat çeken Karal, “Ülkemizin önemli narenciye üretim merkezlerinden biri olan Hatay’ın Erzin ilçesinde henüz deprem felaketinin acısını atlatamayan, etkisinden kurtulamayan çiftçilerimiz şimdi de ekonomik sorunlarla mücadele etmeye çalışıyorlar. Narenciye üreticilerimiz belki de en kötü dönemlerini yaşıyorlar. Sulama, ilaç, işçilik başta olmak üzere üretim için gerekli her bir kalem çok büyük oranda yükselirken çiftçilerimiz bu maliyetle başa çıkmaya çalışıyor. Ancak bölgede kiraların depremden sonra çok yükselmesi dolayısıyla narenciye toplaması için işçiler bölgeye gitmedi ve bu nedenle çiftçilerimiz ürünlerini toplayıp satamadı. Ödemeleri gereken ilaç ve sulama giderlerini dahi karşılayamadı, çaresiz kaldı. Önce depremin yarattığı enkazı kaldırdılar, şimdi de tarımın enkazını. Hataylı çiftçimizin çaresiz isyanı da buna. Duyun bu feryadı Tarım Bakanlığı” diye konuştu.

“Bahçelerini çocuklarına bakar gibi büyütüp, hayata tekrar tutunmak istiyorlar”

Milletvekili Hasan Karal, toplanmadığı için dökülen meyvelerin asitlenerek toprağa zarar verdiğini, bu nedenle önümüzdeki yıl da ağaçların meyve vermeyebileceğini ifade etti. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın depremzede çiftçilerin feryadını duyması gerektiğini vurgulayan Karal, “Çiftçi sadece bu yıl zararda değil, önümüzdeki yıl da zararda. Çiftçilerimiz yalnız başlarına bırakılmamalı. Depremde çok büyük kayıplar veren, acılar yaşayan, yara alan depremzede çiftçilerimize devletimizin sahip çıkması gerekiyor. Onlar toprağı, bahçelerini, çocuklarına bakar gibi büyütüp depremde yerle bir olan hayata tekrar tutunmak istiyorlar. Bu nedenle hükümet, bölgedeki çiftçilerimizin yaşadığı problemlerin çözümü için ivedilikle gereken adımları atmalı, depremzede üreticilerimizin mağduriyetlerini gidermelidir.”